Chiclayo: precios de pescados se duplican ante nuevo cierre de puertos pesqueros

Mientras tanto el jurel se vende a S/ 8 el kilo, cuando hace unos días costaba a S/ 4.
Mientras tanto el jurel se vende a S/ 8 el kilo, cuando hace unos días costaba a S/ 4.
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Especies como el bonito, el jurel y la caballa subieron de precio en los principales mercados de Chiclayo, región Lambayeque, por los oleajes anómalos.

El precio de los tradicionales productos marinos, como el bonito, el jurel y la caballa, que se venden en los mercados de Chiclayo, región Lambayeque, subieron el doble debido al cierre de puertos y caletas de todo el litoral por oleajes anómalos, así lo revelaron los comerciantes del área de pescados y mariscos.

Los vendedores precisaron que en el caso del pescado bonito hace unos días costaba S/ 6 el kg y ahora se vende en S/ 12. Mientras que, en el caso de la caballa, usada para los tradicionales piqueos norteños, el precio subió de S/ 5 a S/10.

“No hay mucho pescado, por eso se está vendiendo a 12 soles el kilo de bonito. La caballa también ha subido el doble. Nos han dicho que está cerrado el puerto. No hay mucha variedad”, detalló una vendedora del mercado Moshoqueque.

Mientras tanto el jurel se vende a S/ 8 el kilo, cuando hace unos días costaba a S/ 4.

En tanto, otros productos que también incrementaron sus precios son la cachema que ahora se encuentra en S/ 18 el kilo, mientras que el suco que se vendía en S/ 7 el kilo, ahora se vende desde S/ 13 y S/ 14.

“No hay mucho pescado, por eso se está vendiendo a 12 soles el kilo de bonito. La caballa también ha subido el doble. Nos han dicho que está cerrado el puerto"

comerciante del mercado Moshoqueque.
Solo en el distrito de San José un promedio de mil 500 pescadores, se ven afectados por estas restricciones en el mar, para realizar sus faenas diarias.
Solo en el distrito de San José un promedio de mil 500 pescadores, se ven afectados por estas restricciones en el mar, para realizar sus faenas diarias.

Cierre de Puertos y Caletas

Como se recuerda la Capitanía de Puertos de Pimentel dispuso el cierre de los puertos desde la 01:00 pm del último jueves debido al incremento de oleajes anómalos, advertidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Solo en el distrito de San José un promedio de mil 500 pescadores se ven afectados por estas restricciones en el mar para realizar sus faenas diarias.

incremento precio de pescado cierre de Puertos oleajes anomalos Lambayeque

