Chiclayo: principales calles se encuentran anegadas por lluvias y colapso de desagües

Tanto transeúntes como vehículos tiene dificultades para desplazarse por las distintas vías y rutas de la ciudad. | Fuente: RPP

Chiclayo continúa sufriendo los efectos de las intensas lluvias que azotan al norte del país. Las principales calles del centro de la ciudad se encuentran anegadas por las precipitaciones y colapso de desagües.



RPP comprobó que tanto transeúntes como vehículos tienen dificultades para desplazarse por las distintas vías y rutas, las cuales se han visto afectadas por las inundaciones por lluvia, además de mezclarse con aguas residuales.

"No se puede transitar por las calles, nos da pena ver cómo está Chiclayo", lamentó una transeúnte.

Asimismo, expresó su malestar al sentir que sus autoridades no cuentan con un plan de contingencia para contrarrestar lo que viene padeciendo la ciudad.



Chiclayo se encuentra anegada por lluvia y colapso de desagüe

"Estos son los estragos, lamentablemente se ve que no hay un plan de contingencia por parte de la autoridad, es lamentable ver las calles que están inundadas y mezcladas con los residuos fecales, los desagües que han colapsado. Hay lugares donde es imposible transitar", indicó.

"El personal de limpieza no sale, se supone que debe tener un plan de contingencia la autoridad, pero no hay. Hay motobombas que tiene la Municipalidad y no están saliendo. La pregunta es: ¿Tenemos autoridad en Chiclayo? ¿Hay alcaldesa? Como ciudadana, como chiclayana me siento muy indignada por lo que está pasando", agregó.