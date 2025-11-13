Chiclayo: se realizó la develación oficial de la escultura monumental del papa León XIV [VIDEO]

La estatua del papa mide 5 metros de altura, es de color blanco, está hecha de fibra de vidrio, representa a León XIV de pie con el báculo en su mano izquierda y desde ahora le dará la bienvenida a todos los que lleguen por el ingreso sur de la ciudad de Chiclayo.

En una jornada que comenzó desde muy temprano con los preparativos requeridos, está tarde de realizó la develación de la escultura monumental del papa León XIV en el óvalo Gran Chimú.

Con el tránsito restringido desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche se colocó dos estrados, uno para las autoridades y otro para los números artísticos que se presentaron en esta ceremonia especial. Como se recuerda, todo esto comenzó con las palabras del Sumo Pontífice "a mi querida diócesis de Chiclayo", tal como lo refirió el gobernador Regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez.

Con la participación de varias hermandades religiosas de la región como Nazareno Cautivo de Monsefú, Cruz de Chalpón de Motupe y San Pablo de Pacora, se tuvo la paraliturgia a cargo del obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán.

La estatua del papa mide 5 metros de altura, es de color blanco, está hecha de fibra de vidrio, representa a León XIV de pie con el báculo en su mano izquierda y desde ahora le dará la bienvenida a todos los que lleguen por el ingreso sur de la ciudad de Chiclayo, que hace poco fue reconocida por el Congreso de la República como la cuna espiritual del papa León XIV.