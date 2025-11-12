Libro revela detalles de la interna del Cónclave: Robert Prevost nunca tuvo rivales [VIDEO]

La intrahistoria del cónclave en el que se eligió a León XIV, las maniobras que intentaron influenciarlo, las anécdotas del interior de la Capilla Sixtina y la realidad de que Robert Prevost nunca tuvo rivales -ni siquiera Pietro Parolin- se revelan por primera vez en un libro que se publica este miércoles en España.

"El último cónclave" (Arpa) cuenta a través de los ojos de los periodistas Elisabetta Piqué y Gerard O'Connell aquellos frenéticos días que comenzaron con la muerte del papa Francisco el 21 de abril hasta la rápida elección de Robert Prevost el 8 de mayo, destruyendo la narrativa que apareció en los diarios italianos.

"Nuestra versión es diferente gracias a que hemos escuchado a muchos cardenales que han contado cosas muy interesantes y que hacen que este libro sea hasta mejor que el film 'Cónclave', porque la realidad es mejor que la ficción", explica a EFE O'Connell, corresponsal de la revista católica 'America'.

Los autores también afirman que mirando atrás se observa cómo Francisco "de forma tácita" pudo indicar a Prevost como un posible sucesor. "Con sus últimas decisiones, lo trajo a Roma como prefecto de uno de los dicasterios más importantes del Vaticano, lo hizo cardenal y poco antes del cónclave lo nombró cardenal obispo, el mayor rango - pues sólo hay 12 -, por eso decimos que fue la última sorpresa de Francisco", asegura Piqué, corresponsal del diario argentino La Nación.

Días de maniobras

En el libro, concebido como un diario, O'Connell explica que el cardenal italiano Beniamino Stella desconcertó a los cardenales porque atacó abiertamente al papa Francisco "por ignorar la arraigada tradición de la Iglesia que vinculaba el poder de gobierno con las órdenes sagradas".

Mientras los purpurados entraban a las congregaciones, periodistas de una conocida pagina web de información católica tradicionalista repartían biografías de los cardenales y otro libro: 'The St. Gallen Mafia' (La mafia de St. Gallen), subtitulado 'Exposing the secret reformist group within the Church' (Exponiendo los secretos del grupo reformista dentro de la Iglesia) que intenta, también, influenciar en el cónclave.

Entretanto, los medios en Italia continúan su campaña a favor de un papa italiano y sobre todo de Parolin, asegurando que cuenta con los votos necesarios.