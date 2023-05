¿Qué dice la ciencia sobre la terapia del muérdago, método que usa Christian Thorsen para afrontar el cáncer?

Recientemente el actor Christian Thorsen , conocido por su participación en la serie "Al Fondo hay sitio", reveló que padece de cáncer de próstata desde mediados del 2022. El actor nacional dijo, además, que está complementando su tratamiento contra el cáncer con la terapia del muérdago . ¿Qué es el muérdago? El doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP Noticias, explica que el muérdago es una planta catalogada como parásita, dado que no puede vivir si no está "pegada a un árbol". "El muérdago pone sus raíces y atraviesa la corteza de un árbol, se nutre de él. Es decir, es parásito", indica el especialista.

10 May 2023 - 01:17

No obstante, ¿qué dice la ciencia sobre esto? El Dr. Huerta indica que ya se han hecho decenas de estudios al respecto; sin embargo, no son concluyentes, ni a favor ni en contra del uso del muérdago para el tratamiento contra el cáncer. "El último (estudio) se ha publicado en febrero de este año por investigadores de la Universidad Jhons Hopkins en Baltimore y han visto que en pacientes terminales, muy enfermos, en algo los ha mejorado, no los ha curado, pero los doctores dicen que esto puede que tenga algún tipo de beneficio, pero dicen 'hay que estudiarlo más' [...] En resumen, el muérdago es un tratamiento complementario la mayor parte de las veces [...] y la ciencia todavía no ha dicho nada", señala el consejero médico de RPP Noticias.