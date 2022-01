Christopher Acosta: Confío en que segunda instancia judicial revertirá sentencia, hay jurisprudencia suficiente

Christopher Acosta, periodista y autor del libro 'Plata como cancha'. | Fuente: RPP

El periodista Christopher Acosta, quien este lunes fue condenado por difamación agravada contra César Acuña, se mostró confiado en que esta sentencia será revertida en segunda instancia judicial, pues, dijo, existe suficiente jurisprudencia al respecto.

"Sí pienso que una segunda instancia va a tomar una decisión más serena sobre este tema, porque hay jurisprudencia internacional suficiente de la copia fiel de declaraciones previas de personas que están identificadas con nombres y apellidos (...). Que yo cite esa información de ninguna manera puede considerarse difamación", afirmó en Nada está dicho por RPP.

El autor del libro 'Plata como cancha' comentó que le impactó escuchar los argumentos que tomó en consideración el juez Jesús Vega para dictar su verdicto, pues "lo que ha hecho es poner una valla altísima al periodismo".

"No negaré que, en un primer momento, estuve en shock por lo que escuchaba del juez, la valla que le ha puesto al periodismo de investigación es altísima, casi nos requiere que seamos jueces, que si no estamos en la capacidad de condenar a una persona no podemos referirnos (a ella)", indicó.





Y señaló que esta resolución deja un mal precedente para el ejercicio de la profesión en el país, ya que los periodistas "solo podríamos informar de casos en lo que la gente consigue condena, de otra forma no podríamos referirnos a ningún otro caso que en su momento fue investigado".

Sobre César Acuña, quien no estuvo presente en la lectura de la sentencia, Acosta consideró que "si realmente persiguiese un sentido de justicia, hoy hubiera aparecido en los medios a sentirse fortalecido con esta resolución que me condenó, pero el señor ha desaparecido, nadie sabe dónde está; yo en cambio me tengo que pasear por todos lados y presentar mis argumentos".

"Le pediría que dé la cara y que le explique al país qué es lo que le molesta de este libro", acotó.

La sentencia

El juez Jesús Vega encontró culpables de difamación agravada al periodista Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel, al considerar que varias frases contenidas en el mencionado libro son agraviantes contra el excandidato presidencial.

El magistrado les impuso una pena de dos años de prisión suspendida por un año de reglas de conducta y el pago de una reparación civil de 400 mil soles a favor de Cesar Acuña.

La defensa de Acosta y Pimentel apelaron el fallo de primera instancia.

La defensa de Acuña seleccionó 55 frases del libro 'Plata como Cancha' por considerarlas difamatorias. De acuerdo con el juez, varias frases fueron dolosas al indicar que que no fueron verificadas o no provienen de fuente confiable, por lo que le dio la razón a Acuña Peralta.

El periodista Christopher Acosta indicó en su defensa que todas las citas referidas a Acuña son declaraciones que han sido registradas en documentos verificables, ante expedientes fiscales, judiciales y de otros reportes periodísticos.





Suscríbete a nuestros newsletters



RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

Nuestros podcast

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.