Ciudadano venezolano denuncia entre lágrimas que hospital de Chimbote no le deja donar sangre para su esposa

Luis Gómez señaló que el Hospital La Caleta le ha exigido comprar el insumo para que funcione la incubadora donde se encuentra su bebé. | Fuente: RPP Noticias

Un ciudadano venezolano denunció ser víctima de discriminación en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en el distrito de Nuevo Chimbote, luego de que le negaran donar sangre para devolver las unidades que le prestaron a su esposa, quien dio a luz a su hija sietemesina.

Según contó Luis Gómez Velásquez, un bombero venezolano de 21 años, el personal del hospital regional le exigió una estadía mínima de un año en el Perú para poder donar sangre. “Me exigen que busque peruanos. Me dicen que yo no puedo donar sangre. Tengo familiares venezolanos acá que quieren donar sangre para mi bebé pero también les dicen que no pueden donar sangre porque necesitan un año de estadía en Perú. Mi mamá tiene 9 meses, mi tío y yo 5 meses”, dijo entre lágrimas.

“Les pedimos que nos evalúen para que vean que nuestra sangre está bien, pero no quisieron. Me siento discriminada. Somos de otro país, pero no pueden abusar de nosotros de esta manera”, expresó Jasmily Velásquez, la madre de Luis.

El padre de familia expresó que el último martes su esposa dio a luz a su hija de siete meses por cesárea en el hospital La Caleta de Chimbote, pero como se presentaron complicaciones durante el parto tuvo que dejar 200 soles como garantía a cambio de dos unidades de sangre que luego tenía que devolver.

“Queremos devolver la sangre para que nos devuelvan el dinero porque lo necesitamos para comprar otros medicamentos, pero no nos dejan. Ya tenemos una deuda de 2 mil soles con el hospital”, manifestó.

Asimismo, Luis Gómez refirió que desde hace tres días duerme en el piso del referido centro hospitalario, que incluso le ha exigido comprar el insumo para que funcione la incubadora donde se encuentra su bebé, pese a que su esposa y la niña están afiliadas al seguro integral de salud (SIS). En este momento la menor necesita alimentación especial para seguir viviendo.

Por su parte, el director del Hospital La Caleta de Chimbote, Cesar Díaz Gamarra, confirmó que tanto madre e hija venezolanas se encuentran internadas en este hospital. Precisó que comunicará al jefe de departamento y servicio de Ginecología para que haga el informe correspondiente sobre lo sucedido.

“Si está asegurada por el SIS no está en la obligación de comprar medicamentos, mucho menos agua destilada que usan las incubadoras. Este medicamento debe tener el hospital, los gastos lo debe asumir el SIS” indicó.