Un 31% de peruanos dice que dio una coima o conoce a alguien que lo hizo: estas son sus razones según encuesta sobre percepciones de corrupción

La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, realizada en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revela que los trámites estatales y las multas de tránsito son los principales escenarios donde se materializa esta práctica, impulsada por la percepción de ineficiencia en el sistema público.

Un 31% de los peruanos ha dado una coima o conoce personalmente a alguien que lo hizo en los últimos 12 meses, según la XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Proética 2025, realizada por Ipsos con el apoyo de la GIZ, el Instituto Bicentenario y Rainforest Foundation Norway, y en alianza con Apoyo Consultoría, Grupo RPP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta práctica se presenta como una experiencia vigente y cercana para casi un tercio de la población, con los trámites en entidades estatales y las multas de tránsito como los contextos más frecuentes.



La encuesta destaca que la corrupción se materializa principalmente en escenarios cotidianos relacionados con el Estado, donde los ciudadanos recurren a pagos indebidos para superar obstáculos administrativos o evitar penalizaciones.



Escenarios comunes donde se dan las coimas



En los últimos 12 meses, el 17% de los encuestados indicó que sí tuvo que dar una coima o conoce a alguien que lo hizo para realizar o agilizar un trámite en cualquier entidad del Estado, como municipalidades o ministerios. Le sigue de cerca el evitar una multa de tránsito, con un 16%.



Otros contextos relevantes incluyen el pago para que la Policía acepte o agilice una denuncia (13%), para ser atendido o conseguir una cama en un hospital público (13%), para asegurar una vacante o matrícula en un colegio público (13%), para solucionar un problema con servicios básicos como luz o agua (12%), y para obtener justicia o una sentencia favorable en un juicio (9%).



Razones principales para pagar coimas



La encuesta identifica que la motivación principal radica en la percepción de un sistema inoperante. "Porque si uno no paga las cosas no funcionan", respondió el 45% de quienes admitieron haber dado una coima, regalo o pago indebido.



Otras razones incluyen "Todos lo hacen / Es como una costumbre", con un 28%, y "Para evitar sanciones mayores", también con un 28%.

En menor medida, el 9% mencionó otra razón, el 7% argumentó que "los funcionarios ganan poco y así les ayudamos", y un 5% no sabe o no precisa.



Esta normalización del acto se refuerza con la idea de que la coima es una costumbre arraigada, lo que refleja una resignación colectiva ante la ineficacia percibida en las instituciones públicas.



Barreras para denunciar las coimas



A pesar de la prevalencia de estas prácticas, solo el 6% de los afectados denunció el pedido de coima, mientras que el 90% no lo hizo y un 3% no sabe o no precisa. Esto deja en evidencia que el 90% de las coimas queda en la impunidad, impulsada por desconfianza y temor.



Entre las razones para no denunciar, destaca "porque no sirve de nada/las autoridades no hacen caso", con un 26%, seguido de "por temor a represalias", en un 22%. Otras incluyen la falta de tiempo (14%), el deseo de no perjudicar al funcionario (7%), haber obtenido un beneficio (7%), resolución en el momento (5%), no saber ante quién denunciar (4%), no saber cómo hacerlo (3%), otras causas (18%) y no sabe o no precisa (13%).



Barómetro de la corrupción

En el contexto de los principales problemas del país, la delincuencia se mantiene en el primer lugar con 68%, mientras que la corrupción ocupa el segundo con 67%. Hace 10 años, en 2015, un 46%, lo consideraba el principal problema, lo que refleja un incremento de más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años.

Un 88% cree que la delincuencia ha aumentado en el Perú en los últimos 5 años, con un 10% que considera que sigue igual y un 1% que cree que ha disminuido.

De cara al futuro, un 51% cree que en los próximos 5 años la corrupción aumentara en el Perú, mientras que un 31% cree que seguirá igual, 9% cree que seguirá igual y otro 9% no precisa.

Ficha técnica:

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Proética. Universo: Hombres y mujeres residentes en las zonas urbanas del Perú. Muestra: 1300 encuestas a personas de 18 años a más de la población urbano nacional del Perú. Fecha: Del 23 al 31 de octubre de 2025. Metodología: Cuantitativa. Encuestas en hogares. Margen de error 2.7%