Con la “permisividad”, la sociedad termina siendo cómplice de la corrupción, alerta el Consejo Privado Anticorrupción

Después de revelarse que la percepción de la corrupción en el país alcanzó su nivel más alto en la última década, según la decimotercera Encuesta Nacional de sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú de Proética; el presidente del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), José Dextre Chacón, advirtió que el país atraviesa un fenómeno de largo aliento que exige respuestas colectivas y sostenidas.

En el programa Ampliación de Noticias, Dextre dijo que la corrupción debe entenderse como un problema estratégico, mas no coyuntural, y complementó que todos los ciudadanos terminan siendo cómplices por adoptar una actitud permisiva.

“Es un problema estratégico. Yo creo que tenemos que, como sociedad, verlo de esa manera. Un problema estratégico es aquel que influye en el largo plazo. Nosotros no estamos con un problema coyuntural”, declaró.

El titular del CPA enfatizó que la corrupción no se limita a los casos mediáticos del ámbito político, sino que atraviesa diversos espacios: la delincuencia juvenil, la política, el empresariado y la vida cívica.

“La corrupción es incumplir normas cívicas, incumplir leyes. Al final, toda la sociedad, en la permisividad, termina siendo cómplice de la corrupción”, expresó.

Esta complicidad social —aseguró Dextre— se evidencia en la falta de responsabilidad al elegir a nuestras autoridades: alcaldes, gobernadores, presidentes, y ahora senadores y diputados.

“Lo que primero debemos hacer es que los ciudadanos sean conscientes de que los congresistas, absolutamente todos, están allí porque los ciudadanos los elegimos. Una de las características de esa complicidad con la corrupción es que yo me aparto del problema. Yo no soy parte del problema. Yo soy parte del problema cuando elijo mal a un congresista”, enfatizó.

El impacto de la corrupción

Dextre también recordó que la corrupción tiene un impacto económico enorme, pues la Contraloría señala que la corrupción y el desperdicio de recursos son 24 mil millones en el año.

“24 mil millones de soles con los que se podrían hacer una barbaridad de servicios sociales”, lamentó.

Además de exponer las problemáticas, el presidente del CPA señaló que la lucha anticorrupción debe sostenerse sobre dos pilares: la prevención y la sanción. Sin embargo, alertó que incluso la discusión sobre sanciones suele degenerar en confrontaciones que dificultan consensos.

“En la sanción, incluso, a veces llegamos a perturbarla tanto que ya todos estamos de acuerdo en que hay el problema de la delincuencia, pero cuando comenzamos a conversar sobre cómo corregir ese problema, el tema pierde esa capacidad de dialogar y de encontrar una solución para convertirse en un enfrentamiento”, apuntó.

Como parte de la estrategia preventiva, el CPA lanzará dos iniciativas orientadas a la formación crítica y la comunicación responsable.