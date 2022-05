Colectivo de madres pide al Ejecutivo observar ley sobre tenencia compartida de niños y adolescentes

El Frente de Lucha Materna cuestionó que el proyecto de ley de tenencia compartida fuera aprobado "sin debate técnico en el Parlamento". | Fuente: Frente de Lucha Materna

El colectivo Frente de Lucha Materna pidió al Poder Ejecutivo observar el proyecto de ley de tenencia compartida de menores, aprobado el pasado 7 de abril por el pleno del Congreso de la República, al denunciar que la norma busca "beneficiar a agresores".



"Esta ley ha sido aprobada sin mayor debate técnico en el Parlamento ni opinión favorable por entidades públicas como el Ministerio de la Mujer, desconociendo el interés superior del niño(a) e ignorando la violencia vicaria, que genera y perpetúa el control sobre las madres e hijos(as) por parte de padres agresores", señaló.



En un pronunciamiento, el colectivo advirtió que la iniciativa, que tiene como base dos propuestas de la bancada de Fuerza Popular, "avala y profundiza la violencia de género". "Dichas iniciativas fujimoristas niegan las situaciones de violencia de género en la familia postseparación, minimizándolas como problemas de separación, y tratando a los hijos(as) como propiedad y no como personas de derechos", cuestionó.



¿Qué es la violencia vicaria?

El Frente de Lucha Materna explicó que la violencia vicaria se ejerce tras la separación de la pareja y a través de los hijos e hijas. "Las agresiones se dan vía amenazas de quita de tenencia, acoso judicial, condicionamiento por pensión alimentaria, denuncias falsas sobre negligencia en cuidados y hostigamiento", indicó.



Ante ello, el colectivo consideró que la tenencia compartida no puede ser obligatoria como primer recurso ante la falta de acuerdos entre la madre y el padre, ya que, apuntó, "la custodia requiere el sostenimiento de una vida armoniosa que fomente el bienestar integral y desarrollo del hijo(a)". Según el dictamen, el juez especializado debe otorgar, como primera opción en los procesos sin conciliación extrajudicial, la tenencia compartida.



"Debe basarse en la voluntad, compromiso y el consenso en ambos progenitores, así como en la garantía de que los niños(as) y madres estén protegidas y libres de violencia económica, física y psicológica", sostuvo.



"Si bien la tenencia compartida se promueve como la igualdad ideal en distribución de responsabilidades de cuidado, la principal motivación en Perú, cuya realidad muestra altos índices de desigualdad y violencia de género, es la evasión de la responsabilidad económica por parte de los progenitores agresores y abandónicos", añadió el Frente de Lucha Materna.

Derecho a vivir en un entorno seguro

Por su parte, la organización Manuela Ramos rechazó también la norma aprobada por el Parlamento, pues "expone a la niñez a convivir con padres agresores".

A través su cuenta en la red social Twitter, la asociación dijo que los niños y niñas "tienen derecho a vivir en entornos seguros, con personas que les aseguren seguridad física, psicológica y social".

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, expresó semanas atrás que la violencia familiar es una de las diversas causas de separación de los padres, por lo que la tenencia compartida no debe ser automatizada.

"Debemos evaluar caso por caso, no podemos automatizar la tenencia compartida, pues no podemos exponer a los niños, niñas y sus madres víctimas de violencia que se encuentren en desprotección. No se trata de favorecer a la madre en desmedro del padre, sino de frenar la violencia que muchas veces continúa tras una separación", manifestó en una entrevista con Radio Nacional.