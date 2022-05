El parlamentario dijo estar preocupado por las revelaciones de Villaverde | Fuente: Andina

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, manifestó que el empresario Zamir Villaverde ha dado declaraciones muy graves sobre el Gobierno, pero le pidió de una vez que muestre esas pruebas. En conferencia de prensa, el legislador fujimorista señaló lo delicado que es este caso.

"Todo lo que ha mencionado el señor Villaverde, es importante que tenga las pruebas necesarias, los elementos de convicción, para que lo dicho hoy tenga validez; de lo contrario, quedará solo en eso: en dichos", expresó.

Ventura criticó que Zamir Villaverde solo quiera hablar del presunto fraude electoral, pero no de los otros temas que investiga la Comisión de Fiscalización como Puente Tarata III.

"Nos llama la atención que el señor Villaverde guarde silencio, que está en todo su derecho, respecto a la línea de investigación que estamos desarrollando en la Comisión de Fiscalización. Nosotros seguiremos indagando en los presuntos casos de corrupción donde involucran al presidente", expresó.

Ventura indicó que la comisión puede citar las veces que sea necesaria a Villaverde, por eso se amplió al pleno del Congreso ampliar el tiempo de investigación.

Sobre el presidente Pedro Castillo, lamentó que siga sin declarar ante el Congreso pese a que haya dicho con anterioridad estar dispuesto a hacerlo.

"Ya es la tercera vez que se le invita para que declare. No se olviden que semana tras semana se hace conocimiento de más presuntos actos de corrupción que lamentablemente apuntan a Palacio de Gobierno. Y el presidente, usted como primer mandatario, es necesario que declare ante la comisión. Él, en las últimas sesiones del Consejo de Ministros, ha dicho que no teme a nada y acudirá a todas los grupos de trabajo del Congreso. Hoy lo seguimos esperando", enfatizó.

Las revelaciones de Villaverde

Zamir Villaverde, acusado por presunto delito de tráfico de influencias en caso Puente Tarata, denunció que Vladimir Meza coordinó con el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, para "manipular conteo de actas" en la segunda vuelta electoral.

Por otro lado, aseguró que Karelim López y Bruno Pacheco cobraban 20 000 dólares a cada coronel de la PNP para pasar al grado de general. Según el empresario, de estas coimas tenía conocimiento el presidente Pedro Castillo.

"Bruno Pacheco me pidió un favor a mí, que yo diga que le presté esos 20 000 dólares, porque yo como empresario podía justificar la salida de ese dinero. Pero luego de los escándalos le dije que no. Y le pregunté, pero cuál es la razón de esos 20 000 dólares. Y él me dijo que esos 20 000 dólares eran producto del cobro de cupos que hacía Karelim López con el presidente de la República para los ascensos que tenía que haber en la Policía Nacional", sostuvo.