¿Cómo identificar a una mascota que ha sufrido maltrato?

La médico veterinaria Mary Tantaleán estuvo este lunes en el programa Encendidos, de RPP Noticias, y habló sobre el maltrato animal y los diversos tipos que existen. "Hay que tener en cuenta que el hecho de no alimentarlos de manera adecuada, de tenerlos en el techo bajo el sol o la lluvia, o en la calle bajo el frío, también es un tipo de maltrato, no a golpes, pero sí es un maltrato físico. El manejar una inadecuada nutrición para esos animales es un maltrato también a su salud", explicó la especialista.

04 Sep 2023 - 03:18

¿Cuáles son los signos de un animal maltratado? "Si estamos hablando de un maltrato físico, de hecho que va a haber una depresión (en la mascota). Por ejemplo, si el simple hecho de tomar una escoba hace que el perro se humille, se miccione, es un indicador que ha sido golpeado o maltratado. Muchas veces el ser agresivo con las personas no es simplemente porque es un animal malo, sino porque viene con traumas detrás por maltrato. Recordemos que ellos son instintivos, no son pensantes, no lo hacen adrede, lo hacen por defensa", señaló Tantaleán. Conoce los demás signos en este audio.