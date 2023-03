El inicio del Año Escolar 2023 está previsto para este 13 de marzo; sin embargo, en diversas regiones del país aún hay problemas con la infraestructura de los colegios, falta de mobiliario, ausencia de herramientas tecnológicas, etc. ¿Cúal de todos estos problemas debe ser atendido de manera prioritaria en beneficio de los escolares? De acuerdo con Paul Neira, especialista en temas educativos, en estos momentos el centro de discusión de las autoridades tiene que ser la recuperación de los aprendizajes perdidos durante la pandemia de la COVID-19. Si no nos enfocamos en eso en los próximos 3 o 4 años, "el Perú va a pagar en los próximos 20 años una factura que no estamos en la capacidad ni en la disposición de pagarla", indicó.