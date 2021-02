Concentradores de oxígeno | Fuente: Minsa

El oxígeno se ha convertido en un elemento vital para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el Perú enfrenta la segunda ola de contagio con un déficit de oxígeno medicinal que llega a las 110 toneladas al día y que las autoridades buscan paliar con la importación de oxígeno desde Chile. Las familias peruanas también han recurrido a la adquisición o alquiler de concentradores de oxígeno y se ha reportado un incremento considerable de los precios de estos equipos biomédicos.

¿Concentrador o balón? El médico neumólogo Alfredo Pachas indica que depende de la severidad del cuadro de COVID-19 y a la cantidad de oxígeno que requiera cada paciente.

Hay concentradores de 5 litros y de 10 litros, mientras que los balones te pueden dar hasta 15 litros. Los pacientes hospitalizados reciben oxígeno a través de las cánulas de alto flujo que son capaces de proporcionar muchos más litros.



“¿Un concentrador qué tiene de bueno? Nunca se acaba, porque es eléctrico. Excepto de que se vaya la corriente eléctrica, siempre va a estar funcionando. En cambio, un balón hay que recargarlo”, señaló el neumólogo.



Asimismo, señaló que la gravedad de la COVID-19 en el organismo de una persona puede resultar impredecible. “Puedes tener poca necesidad de oxígeno y utilizar cinco o diez litros. Pero si te complicas, vas a necesitar 15 litros o más. Ahí los concentradores ya no te van a ser útiles”, manifestó.



El especialista indicó que un paciente debe estar alerta cuando su saturación baja del 92%. “Debajo de 92%, tú ya necesitas oxígeno de dónde sea, de concentrador o de balón. A medida que va bajando más tu saturación, más oxígeno te debo poner. La idea es devolverte a una saturación si quiera de 94%. Lo ideal es 98%. Si sigue bajando tu saturación, nuevamente te subo el oxígeno y así llegar a 94%. Así va subiendo el oxígeno hasta que te estabilices. Lo que no sabemos es hasta cuánto vas a requerir, si solo 5 litros, 8 litros o 10 litros. Un concentrador es un albur. No sabes si te va a alcanzar o no”, detalló.



El médico neumólogo manifiesta que un paciente con COVID-19 si tempranamente se le pone oxígeno, su pronóstico es mejor. “Usar concentrador no te hace daño. El problema es si no logras llegar a la saturación adecuada, si no te da lo no necesario. […] Honesto es decir que nunca sabes si el concentrador te va a ser lo suficientemente útil”, dijo.

Familias peruanas buscan comprar o alquilar estos equipos biomédicos. | Fuente: MINSA

¿Qué ocurre con la importación de estos equipos?



La gran demanda por concentradores de oxígeno y la poca oferta disponible en el mercado ha llevado que su precio se eleve. Ante esta situación, la atención derivó en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad encargada de dar los permisos para la importación tanto de equipos como de insumos médicos.



La Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios N° 29459, publicada en 2009, y su posterior Reglamento, publicado en 2011, fija que para la importación de dispositivos médicos es necesario tener un Registro en Digemid. En condiciones de emergencia sanitaria, como la que nos encontramos ahora, la ley se flexibiliza, señaló el ministro Ugarte.



“Pero igual tienen que estar registradas por Digemid, porque tiene que haber un registro de lo que se importa. Si son concentradores deben tener condiciones de calidad que Digemid, como órgano regulador, tiene que registrar”, manifestó.



El titular del sector negó que existan trabas para importar, aunque dejó en claro que buscan ser cuidadosos con los registros para evitar la especulación. “No hay ninguna traba para que se pueda incorporar este tipo de suplemento médico para esta situación tan particular […] Pero sí queremos ser cuidadosos en que no sirva para la especulación”, señaló.



Lida Hildebrandt, directora de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de Digemid, declaró para este informe que los permisos para las autorizaciones excepcionales se están resolviendo en solo un día. Asimismo, detalló los requisitos para que una persona natural pueda importar estos equipos, bajo la figura de la Autorización Excepcional para Tratamiento Individual: 1) receta prescrita por un médico, 2) características del equipo a importarse y 3) manual de instrucción.



“Si las personas requieren un concentrador, pueden aplicar su solicitud, enviar la información necesaria. Nosotros lo evaluamos y lo autorizamos, o caso contrario lo contactamos, con la finalidad de que oportunamente su paciente pueda tener acceso a este producto farmacéutico”, indicó.

Los balones de oxígeno necesitan ser recargados; el concentrador no. Sin embargo, los balones tienen más capacidad. | Fuente: MINSA

La funcionaria señaló que actualmente se ha reducido el número de solicitudes en comparación al inicio de la pandemia. También añadió que, en promedio, los diez evaluadores de Digemid reciben al día cuatro solicitudes por concentradores. “Son como 40 solicitudes al día, solamente de concentradores”, dijo.

Asimismo, señaló que desde que inició la pandemia han atendido 277 solicitudes excepcionales para la importación de concentradores de oxígeno a personas naturales. “Se otorgan máximo dos unidades por solicitante”, indicó. También dijo que, de las empresas con registro para importar estos equipos biomédicos, Digemid ya autorizó 220 solicitudes.

Consultada por los pedidos de los legisladores a favor de que se agilicen aún más los trámites, la funcionaria indicó que en este contexto “la norma está super flexibilizada”. “No consideramos un tema de cambio normativo, puesto que la norma está bien clara. También estamos dando autorizaciones excepcionales a aquellas empresas que están importando concentradores para sus trabajadores. Esa es otra autorización excepcional que la estamos dando en dos días”, manifestó.

