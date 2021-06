Condenado por terrorismo Peter Cárdenas Schulte reveló que tiene la intención de "volver al Perú y hacer política"

Peter Cárdenas Schulte, el exnúmero 2 del MRTA.1 | Fuente: Foto: Andina / Caretas

Peter Cárdenas Schulte, el exnúmero 2 del MRTA, quien actualmente reside en el extranjero, habló en una entrevista con la revista Caretas sobre su intención de volver al Perú, en caso Pedro Castillo gane las elecciones, para participar en política. "Si gana Castillo, podría volver a Lima. Yo no pido nada, ni espero nada. Pero al menos pienso que no me van a perseguir como los fujimoristas", señaló.

Al respecto, el exmiembro del GEIN José Luis Gil consideró que, ante esta posibilidad, desde la sociedad civil se debe hacer un trabajo de comunicación y concientización para informar sobre quién es Cárdenas Schulte y los delitos del MRTA, dado que, si bien pudo haber cumplido su condena, la ciudadanía no debe olvidar quien es.

"Nosotros no podemos quitarle la libertad de entrar o salir del país a estos señores porque estamos en democracia. Lo que debemos hacer es que el público conozca quiénes son para que tengan vergüenza de venir al Perú. La Dircote no persigue ideologías, persigue delitos, los crímenes. Si ese señor ya cumplió, ya fue condenado, perfecto; pero que no olviden que el pueblo lo ha condenado para siempre a su desprecio", señaló.

Por otro lado, la activista Gisella Sánchez, quien perdió a su padre policía en el atentado terrorista de Tarata, incidió en la necesidad de informar, sobre a todo los más jóvenes, sobre quiénes son los exterroristas que buscan participar en política y consideró que el Congreso debería inhabilitar políticamente a los condenados por terrorismo, incluso luego de que ya hayan cumplido sus sentencias.

"Como víctimas del terrorismo nosotros ya hemos emprendido acciones sobre todo de formación y educación. Pienso que las leyes deben ser mucho más drásticas, esperemos que este Congreso logre lo que el pueblo peruano necesita para poder frenar las intenciones de esta gente de ejercer vida política después de haberle hecho tanto daño al país", opinó.

Peter Cárdenas Schulte fue liberado en el 2015 tras haber cumplido una condena de 25 años por terrorismo y actualmente reside en Estocolmo, Suecia, desde donde dio esa entrevista en la que dijo que su intención es "volver al Perú y hacer política". Se le condenó en su momento por su rol en el MRTA, como secuestros a empresarios y el asesinato del ministro Enrique Lopez Albujar Trint.

