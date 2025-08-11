Condenan a dos integrantes del Tren de Aragua por trata de personas y explotación sexual de menores

Las víctimas fueron engañadas con falsas ofertas laborales y, en el Perú, fueron obligadas bajo amenazas de muerte a prostituirse para pagar sumas de dinero a la organización criminal.

El Poder Judicial condenó a Yanet Ballesteros a 25 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y explotación sexual de menores. En ambos hechos ilícitos, con el agravante de pertenecer a una organización criminal.

El pedido fue hecho por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa - Equipo 2. En el juicio, la fiscal provincial Rosmery Mendoza Palomino acreditó que, en diciembre de 2022, la hoy sentenciada -como administradora de la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua'- ordenó la captación, transporte y traslado de adolescentes de entre 15 y 17 años desde Venezuela hacia Arequipa, a través de rutas controladas por integrantes de la red ilícita en las fronteras de Venezuela, Colombia y Ecuador.

Asimismo, se obtuvo sentencia condenatoria para Jaiderline Benavidez a seis años de prisión, como cómplice secundario del delito de explotación sexual en agravio de una de las adolescentes identificadas en la investigación.

En enero del 2023, en un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa y la Policía Nacional del Perú, las menores fueron rescatadas.