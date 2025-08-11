Boluarte deberá esperar que su caso se resuelva en última instancia para acceder a indemnización de S/ 230 mil, precisa abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial ordenó congelar el pago de más de S/ 230 000 que debía recibir la presidenta Dina Boluarte tras ganarle una demanda laboral Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En el programa Las cosas como son, el abogado penalista Julio Rodríguez precisó que este caso tiene su origen en 2020, antes de que Boluarte fuera ministra o presidenta.

“Este es un proceso que ella inicia en contra de su empleador… sobre la base de que ciertos beneficios laborales no se le habían entregado y a ella le correspondían. La discusión era si solamente se le dan a sindicalizados o no sindicalizados. Ese es el debate que se llevó a cabo, que finalmente determinó que se le debería pagar, en primera instancia”, declaró.

Rodríguez enfatizó que el proceso ha tenido fallos favorables a Boluarte en primera y segunda instancia, pero Reniec presentó un recurso de casación que ahora será evaluado por la Corte Suprema.

“La Corte Suprema validará si es que efectivamente ha sido bien concedido el recurso casatorio o, en su defecto, lo que puede determinar respecto al fondo es darle la razón a uno u otro”, indicó el abogado.

Rodríguez subrayó que la decisión de congelar el pago no responde a criterios presupuestales ni administrativos del Reniec, sino a una disposición judicial que obliga a esperar la resolución definitiva.

Por eso, la presidenta no recibirá el dinero hasta que la Corte Suprema emita un pronunciamiento final, lo que podría ratificar o revertir las resoluciones emitidas en instancias previas.

El caso

Según el Panorama, el 30 de abril pasado, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente ordenó que el desembolso a favor de la jefa de Estado no se concrete hasta que se resuelva en una última instancia; es decir, con la casación que interpuso la entidad.

Y es que en el 2020 Boluarte Zegarra demandó a Reniec por S/428 000 por refrigerio, transporte, aguinaldo, bono de cierre de pliego, uniforme e incluso canasta navideña.

No obstante, en mayo de 2022, el Poder Judicial falló parcialmente a favor de la presidenta y ordenó el pago de S/239 674 por concepto de beneficios sociales y laborales.

De acuerdo con el dominical, a inicios de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó a la presidenta en un listado priorizado de sentencias judiciales. Pero Reniec se opuso alegando que había otros trabajadores en lista antes que la mandataria y, además, señaló que había un proceso de casación en curso.

Posteriormente, en abril del año pasado, un oficio emitido por el MEF reconoció un error en la gestión del pago judicial y su inclusión en el listado priorizados para pagos de sentencias judiciales.