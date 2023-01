La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció a favor del adelanto de la segunda legislatura | Fuente: Andina

La crisis social y política que vive el país desde el pasado 7 de diciembre ha tenido un nuevo episodio de violencia con las protestas que se dieron ayer, jueves, en Lima. Asimismo, se espera que, en los próximos días, se convoque a otras movilizaciones, con lo cual un término pronto de la crisis todavía se avizora incierto.

Ante ese panorama, como una forma de aportar a un consenso entre el Gobierno, el Congreso y los manifestantes, la Conferencia Episcopal Peruana ha decidido, en su última asamblea, ofrecerse como "mediadora" para articular el diálogo a favor del país y, así, las protestas lleguen a un punto final.

"En Asamblea hemos decidido que, si nos piden mediar, hacer puentes entre el Legislativo, Ejecutivo, la sociedad civil y los grupos que protestan (…), estamos dispuestos a conversar con todos", indicó el Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en diálogo con RPP Noticias.

"La Conferencia Episcopal está reunida y dispuesta a mediar a nivel nacional en esta difícil situación porque creemos en el Perú. El Perú es más grande que sus problemas. Tenemos que comprometernos todos, ser vinculantes con nuestras coordinaciones y decisiones", agregó.

Monseñor Miguel Cabrejos: "No podemos destruir nosotros mismos al Perú"

El Monseñor Cabrejos señaló que la protesta que desemboca en acciones de violencia solo contribuye a "destruir el país".

"Todos estamos llamados a proteger la institucionalidad, no podemos deshacer, destruir el orden democrático, el estado de derecho; pero eso también lleva a la exigencia de compromisos de parte de la ciudadanía y de los políticos y gobernantes", indicó.

En ese sentido, se mostró a favor del adelanto de la próxima legislatura del Congreso para que las nuevas elecciones generales "se realicen cuanto antes".

"Ese adelanto de elecciones tiene que darse cuanto antes. (Se debe) adelantar la legislatura porque eso es una de las cosas importantes. Creo que los actuales poderes Legislativo y Ejecutivo deben asumirse y considerarse en transición. Luego, que todos los actores políticos se comprometan de verdad para poder salir de la crisis", indicó.

Asimismo, criticó que los congresistas "estén de vacaciones", mientras se suscitan estos actos de violencia en el país. Cabe subrayar que los parlamentarios se encuentran actualmente en semana de representación.

"Creo que es un clamor el adelanto de elecciones. Que adelanten la legislatura lo más pronto posible. Dicen que están en vacaciones, pero cómo puede haber vacaciones cuando tu hogar arde política y físicamente. Está ardiendo el Perú. Adelantar la legislatura, comprometerse a una fecha concreta de elecciones y que se consideren en transición. Ahorita no podemos pensar egoístamente ‘yo necesito mi sueldo, mi trabajo’. Nos debemos al Perú", indicó.

Además, precisó que la asamblea de la Conferencia Episcopal Peruana ha dispuesto que todos los obispos busquen el diálogo con los manifestantes en sus respectivas jurisdicciones.

"En la Asamblea, hemos decidido que cada uno de los 54 obispos, en las 46 jurisdicciones haga lo posible por acercarse a dialogar, por acercarse a todos", indicó.

Cardenal Pedro Barreto: "Los peruanos tenemos que aprender a dialogar"

Por su parte, el Cardenal Pedro Barreto, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, en diálogo con RPP Noticias, señaló que hay "reclamos justos" que no han sido escuchados.

"Yo creo que hay reclamos justos en base a promesas incumplidas durante años y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es estar cerca de ellos, escucharlos e invocar a todos a no poner más muros entre nosotros. Somos especialistas en muros que dividen, que enfrentan. Muros con la Amazonia, los Andes e incluso con las ciudades", indicó.

En ese sentido, resaltó que es momento "de establecer puentes de diálogo para escucharnos (…), escuchar a Dios, escuchar a nuestro pueblo y caminar juntos" y aprender a dialogar.

"Tenemos que aprender a dialogar. Si una persona no quiere dialogar, si quiere mantener su posición, si no es capaz de escuchar, difícilmente se puede dialogar. Debemos darnos cuenta que es un Perú cerrado, con muros y unos muros infranqueables, que no se pueden superar", indicó.

"Hay que sembrar gota a gota lo que dice San Francisco de Asís, ser un instrumento de paz. Ese es el punto medular, ser instrumentos de una paz con justicia; y una justicia con reconciliación y perdón", agregó.