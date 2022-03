Congresista pide que el Gobierno evalúe dejar sin efecto las restricciones sanitarias | Fuente: Foto: Andina

El vocero alterno de la bancada Renovación Popular, Alejandro Muñante, envió un oficio al ministro de salud, Hernán Condori, para que someta a consideración del Consejo de Ministros el levantamiento de medidas sanitarias restrictivas impuestas en el marco de la pandemia por la COVID-19.

El congresista sostiene que, de acuerdo con la información de público conocimiento, el Perú ya habría superado el 90% de su población objetivo con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19.

"Sumado a la alta cifra de contagios registrados en nuestro país a consecuencias de las tres olas que nos tocó vivir, se puede inferir que la drástica reducción de casos positivos y muertes a causa de la pandemia en las últimas semanas se debe fundamentalmente a la inmunidad colectiva que hemos alcanzado".

Por lo tanto, Muñante solicita que el Gobierno emita una nueva emisión de un nuevo Decreto Supremo que ordene dejar sin efecto la presentación del carné de vacunación contra la COVID-19 a todos los mayores de 12 años para ingresar a espacios cerrados o abiertos.

En la carta, el parlamentario también pide que se deje sin efecto el uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos y el uso de la doble mascarilla en espacios cerrados, argumentando que en países como Francia, Dinamarca, Bolivia y otros, la tendencia es flexibilizar las restricciones sanitarias.

"Se puede advertir que la tendencia es a la flexibilización y no al endurecimiento de las medidas, habida cuenta del comportamiento del virus con su nueva variante", señaló.

Cuestiona presentación de carné

En noviembre del año pasado, el vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró este martes que la obligatoriedad de la presentación de un carné de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados a partir de diciembre podría generar un efecto contrario en el proceso de inmunización en los jóvenes del país.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el congresista indicó que la norma del Gobierno compromete derechos constitucionales y por tal motivo envió un oficio enviado a la premier Mirtha Vásquez para solicitar mayor información sobre la obligación a los jóvenes a partir de 18 años a tener dos dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados y también a los trabajadores de empresas.



"Lo que he manifestado en esa carta dirigada a la Premier es que no se puede boicotear el proceso de vacunación con el cual yo estoy sumamente de acuerdo, no soy un antivacuna, aliento a la población a vacunarse. Lo que estoy en contra es que se utilicen medidas que podrían retrasar el proceso de vacunación en nuestro país, puede generar efectos contrarios. Cuando los jóvenes, población menos afectada por esta pandemia, se ven afectados a vacunar evidentemente se puede generar un efecto contrario", dijo Alejandro Muñante.

Alejandro Muñante señaló que este argumento contra el carné de vacunación se basa en mensajes recibidos en sus redes sociales y despacho parlamentario por personas preocupadas por la obligatoriedad de la norma del Gobierno que, insistió, afecta el derecho al trabajo y a la libertad de conciencia.



"No tiene digamos una justificación razonable, en la medida que no se puede restringir derechos constitucionales como la libertad de religión, la libertad de trabajo... los derechos constitucionales se pueden restringir en la medida en que se procure un bien mayor como es la salud pública, pero esto siempre y cuando se haya demostrado científicamente que la vacunación evita los contagios y esto no está demostrado", dijo.

