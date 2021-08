Consejo Privado Anticorrupción rechaza nombramiento de ministros y funcionarios con cuestionamientos

El Consejo Privado Anticorrupción pide al presidente Pedro Castillo encabezar un gobierno de unidad. | Fuente: Andina

El Consejo Privado Anticorrupción, una organización que reúne a 21 gremios e instituciones privadas del país, expresó su rechazo al nombramiento de algunos integrantes del Consejo de Ministros y de otros funcionarios con cuestionamientos en su contra.

Mediante un pronunciamiento, señalaron que en momento en el que Perú sufre una severa crisis sanitaria y económica, "es lamentable que se hayan designado como integrantes del primer Gabinete Ministerial, así como en otros puestos de alta dirección de las instituciones de gobierno, a personas, en muchos casos, cuestionables por su comprobada identificación con sectores ajenos a la ley y ajenos también a una vocación democrática, de paz y libertad".

En opinión de la asociación, las designaciones dadas "detotan claras trasgresiones" a valores éticos contenidos en el el Código de Ética de la Función Pública, a normas de cumplimiento obligatorio y a una política declarada de lucha contra la corrupción.

Todo ello, apuntan, "atenta contra la institucionalidad y el estado de derecho, fomentando un clima de inestabilidad entre todos los peruanos".

Ante este escenario, exhortan al presidente de la República, Pedro Castillo, a cumplir con lo señalado en su discurso de investidura el 28 de julio pasado, encabezando un gobierno de unidad, lucha contra la corrupción y respeto al ordenamiento jurídico.

Para ello, añaden, "es fundamental contar con autoridades que actúen con transparencia, sin cuestionamientos y apartadas de cualquier conducta ajena a la ley".

Defensoría pide reconsiderar cargos

Desde diversos sectores se han pronunciado en contra del primer gabinete ministerial nombrado por el presidente Pedro Castillo.

Este miércoles, la Defensoría del Pueblo le remitió una carta al jefe de Estado para pedirle que "revalúe" y "corrija" la composición del Consejo de Ministros.

En conferencia de prensa, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se refirió a la necesidad de que los servidores públicos garanticen el cumplimiento de los derechos fundamentales.

"Es otro parámetro que el presidente de la República tiene que tomar en cuenta al momento de elegir a sus funcionarios porque aquel que no cree en la igualdad, aquel que es misógino, que es homofóbico, que no cree en la igualdad de los derechos de la mujer, no encarna las políticas nacionales, las políticas públicas, no las puede liderar" enfatizó.

Contraloría se pronuncia

Por su parte, la Contraloría General de la República señaló que es responsabilidad de las autoridades velar por el cumplimiento de los perfiles de puesto previstos en el marco legal, los documentos de gestión de cada entidad y los lineamientos de la ley Servir "para garantizar el correcto desempeño de la administración pública.

En vísperas, el Gobierno condenó las actividades de las organizaciones terorristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y negó que algún ministro de Estado tenga vínculos con estos grupos.

Además del rechazo que ha generado el nombramiento de Guido Bellido, quien es investigado por presunta apología al terrorismo y ha tenido comentarios misóginos y homofóbicos en el pasado, se critica la designación de ministros sin experiencia previa en sus sectores y otros cuestionamientos legales.