"La única esperanza que tenemos de volver a una situación de vida que teníamos antes es la vacuna", señaló la científica Valerie Paz Soldán. | Fuente: AFP

Un primer lote de vacunas Sinopharm aterrizará en nuestro país hoy 7 de febrero a casi un año de que se reportara el primer caso de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional. A pesar de haber pasado el millón de contagios y con más de 40 mil muertes en nuestro país, casi la mitad de peruanos no está de acuerdo con vacunarse.

En conversación con RPP Noticias, la científica Valerie Paz Soldán pone como ejemplo los casos de Israel y Estados Unidos. El primero es un país pequeño que “ha visto una reducción de 41% de casos positivos, en 31% de casos hospitalizados”, mientras que el segundo ha demostrado tener “unos 30 millones de vacunados con cero muertes asociadas a las vacunas”.

“La eficacia de la vacuna ha superado todas las expectativas, pero ahora lo estamos viendo implementado en los países. La única esperanza que tenemos de volver a una situación de vida que teníamos antes es la vacuna”, asegura. Sin embargo, ¿por qué hay una incertidumbre por parte de la población hacia las vacunas contra el nuevo coronavirus?

LA OMS ANALIZA TRES ELEMENTOS

Según explica la científica peruana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado tres ejes para entender la indecisión de los ciudadanos en todo el mundo sobre la vacunación masiva contra la COVID-19: confianza, conveniencia y complacencia.

“Hablan de la confianza de la población en la vacuna, ¿qué podemos hacer para aumentar esa confianza? Dar información científica, válida, explorar las percepciones de las personas y resolver dudas con toda la evidencia que tenemos”, indica Valerie Paz Soldán.

“No temo que me pongan un chip, pero sí a que me dé un caso de COVID-19 severo. Por otro lado, está el elemento de la conveniencia, el gobierno tiene que estar viendo cómo hacer llegar las vacunas a los rincones más remotos de la población para asegurarnos que haya un tema de equidad”, señala Paz Soldán y sobre la complacencia agrega que lo vivido cambia favorablemente esa percepción: “Mucha gente no se vacuna, pero todos han visto el impacto severo”.

