La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, informó que la Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ha intervenido en todo el país a 196 301 personas desde el 31 de enero hasta las 7:00 a.m. del 21 de febrero de este año por violar las normas sanitarias para reducir el riesgo de contagio del coronavirus.

En conferencia de prensa en la sede de la Presidencia del consejo de Ministros (PCM), detalló que, en lo que va de febrero, 331 personas han sido intervenidas en Lima Metropolitana y Lima Provincias por participar en las llamadas "Fiestas covid".

Además, se han aplicado 87 649 multas a personas que cometieron infracciones, como transitar por la calle sin pase laboral, circular en vehiculo particular sin autorización, salir de casa durante el aislamiento social obligatorio, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el DNI.



Por otra parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo explicó que a nivel nacional la curva de fallecidos ha mostrado una ligera desaceleración en comparación a las semanas anteriores, sobre todo en aquellas regiones que están en riesgo extremo de contagio de coronavirus.

Claudia Cornejo señaló también que seis provincias que se encuentran en situación de riesgo extremo "han mejorado algunos de los indicadores epidemiológicos, las cuales son Ucubamba, Islay, Cutervo, Mariscal Ramón Castilla, Yauli, Canchis.

Con respecto al proceso de vacunación, la ministra de Estado sostuvo que casi 180 000 personas ya fueron vacunadas en un total de 9 159 establecimientos de salud a nivel nacional. "Debemos informar que, a la fecha, se han distribuido 346 297 dosis del laboratorio chino Sinopharm. Luego de recibir el segundo lote, Cenares ha trasladado 204 922 vacunas a todo el país", remarcó.

CÓMO VAN LAS CIFRAS COVID-19

El Ministerio de Salud (Minsa) informó en vísperas que a la fecha a nivel nacional se registra 45 097 fallecidos y 1 283 309 casos acumulados de nuevo coronavirus. Esto es, un incremento de 187 decesos en las últimas 24 horas.



La cartera indicó que actualmente hay 14 762 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 2 080 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.



Del total de casos confirmados, 1 183 238 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.





La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, en conferencia de prensa. | Fuente: PCM

