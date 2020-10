Encuesta de Datum revela la percepción de la ciudadanía sobre la COVID-19. | Fuente: Imagen referencial: Minsa

El 40% de la población considera que "ya pasó lo peor" de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Según el sondeo de la encuestadora Datum, así opina el 48,5% del segmento A y B, así como el 39,6% del segmento D. La encuesta publicada en el diario Gestión revela que el 44% del norte del país y el 42% en el sur también tienen una opinión similar.

Por otro lado, un 36% de los ciudadanos encuestados considera que "lo peor de la crisis está por venir". En esta opinión se encuentra el 38% del segmento C, además de 47% en el centro del país y el 39% en el oriente.

El sondeo también revela que, mientras que en mayo, al inicio de la epidemia en Perú, el 78% tenía miedo de contagiarse de COVID-19 frente a un 22% que dijo no sentir temor, entre setiembre y octubre esta cifra bajó a 69% en el caso del temor al contagio y aumentó a 31% para quienes no sienten miedo de contraer el virus.

La encuesta de Datum también revela que para un 45%, el retorno a las clases escolares para el próximo año debe ser combinado; es decir, que estas se realicen de manera presencial y virtual. Esta opinión la comparte el 47% en Lima y el sur del país, además del 52% en el segmento A/B y el 48.8% del C. En tanto, el 43.4% en el norte del país, el 41% en el centro consideran que las clases deben ser totalmente virtuales.

No obstante, sobre el retorno a las clases, un 45% considera que los escolares no deben retornar a las aulas hasta terminada la pandemia, mientras que un 34% cree que podrían hacerlo solo si han sido vacunados. Un 19% sostiene que, de no ser vacunados, deben cumplir con un protocolo estricto de bioseguridad.

Ficha técnica:

Encuestadora: Datum Internacional

Tamaño de muestra: 1 224 encuestas efectivas

Técnica: Encuestas telefónicas y presenciales

Fecha de campo: 2 al 5 de octubre del 2020

