Mapa de calor revela el incremento de contagios de COVID-19 en 13 regiones del país | Fuente: Foto: Andina | Fotógrafo: GATO

El jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, Dante Cersso, informó que, pese a la disminución de 4% en los nuevos casos semanales de COVID-19 a nivel nacional, existen regiones que están por debajo de este promedio y otras donde esta cifra es muy superior, incluso algunas donde se ha duplicado.

"Lo que hemos identificado rápidamente en el mapa, hemos visto que hay cinco regiones donde aumentaron los casos en la costa, 5 en la sierra y 3 en la selva. Específicamente dos regiones donde aumentaron los casos en una mayor proporción fueron Ayacucho y Madre de Dios con un incremento de más del 70% entre una y otra semana", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el representante de EsSalud precisó que en la mayoría de los casos este incremento se debe a una mayor aglomeración sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios. En ese sentido, recordó que, pese a que en Lima se reportó un descenso de 12%, algunos distritos han incrementado su cifra.

"En el mapa de Lima Metropolitana rápidamente se puede ver que son distritos en su mayoría costeros: San Miguel, Barranco, Chorrillos, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Santa Rosa, por el norte. Esto refleja lo que ha ocurrido hace dos semanas porque tengamos en cuenta que una persona se contagia y en 10 días presenta síntomas", detalló.

Cersso también explicó que esto responde a una mayor interacción en espacios públicos como las playas sin las medidas de bioseguridad. Al respecto, el especialista aclaró que "no el hecho de tener una mayor interacción per se origina más contagios, sino no seguir con todas las medidas de bioseguridad y tener un exceso de confianza".

"Lo que estamos identificando también es lo que se denomina como un sesgo psicológico de una predisposición al optimismo: consiste en creer que uno tiene menos riesgo de eventos negativos comparado con las demás personas. En sencillo, que una persona -puede ser un joven usualmente- que tiene síntomas leves piensa que no le va a pasar nada", apuntó.

