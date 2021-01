Los médicos reclaman la salida de la ministra Pilar Mazzetti. | Fuente: RPP

La Federación Médica Peruana (FMP) ratificó que el inicio de su huelga nacional indefinida para este 13 de enero, debido a una serie de demandas insatisfechas, en pleno rebrote de la COVID-19 en el país.

En diálogo con RPP Noticias, Godofredo Talavera, presidente de la FMP, señaló que el gremio médico tiene una serie de reclamos, entre ellos la salida de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“Hemos acordado continuar con la medida del inicio de la huelga nacional indefinida en vista que no tenemos vacunas, no hay fecha hasta ahora probable de cuándo van a llegar”, comentó.

“Además, no se ha incrementado el presupuesto, y esto está significando que hay no ventiladores en las muchas regiones y acá en Lima no hay pruebas moleculares. No hay médicos, enfermeras, para poder atender a los pacientes en las UCI”, añadió.

Talavera Chávez aseguró que el Gobierno no ha cumplido con pagar a los profesionales de la salud el llamado Bono COVID, que no se entrega desde octubre del año pasado.

El dirigente sindical señaló que han intentado establecer canales de diálogo con Mazzetti y con el propio presidente Francisco Sagasti, pero no han obtenido una respuesta satisfactoria.



