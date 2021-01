Entrevista a José Luis Aguilar, jefe del laboratorio de inmunología UPCH. | Fuente: Foto: AFP / Video: RPP Noticias

Luego de que el Gobierno anunciara la compra de vacunas contra la COVID-19 a los laboratorios Astrazeneca y Sinopharm, además de gestionar la compra a través de la coalición Covax Facility, el doctor José Luis Aguilar, jefe del laboratorio de inmunología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) consideró que no existen "argumentos sólidos y técnicos" para que una persona se oponga a la vacunación.

El especialista dijo entender que algunas personas -por alguna razón- no quieran aplicarse una vacuna; sin embargo, señaló que nadie puede debatir -incluso quienes están en contra- es que "cuando se empieza un programa de vacunación, la incidencia de esa enfermedad cae drásticamente, incluso algunas logran eliminarse del planeta".

"Si una persona no quiere vacunarse será su responsabilidad, ya se verá qué se hace con eso, pero lo que no deben estar haciendo es lanzando mensajes negativos contra la vacunación. Eso sí se debería impedir y debería haber algún tipo de bloqueo de ese tipo de cosas porque hay un grupo de gente que tiene incertidumbre que, si se les pone ideas, pueden influenciar en esos indecisos para que vayan en la intención de no vacunarse", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Aguilar explicó que uno de los primeros grupos en ser inmunizados, después de los médicos y personal que trabaja en la primera línea de batalla y está en constante exposición al virus, será la población con factores de riesgo y los adultos mayores a fin de reducir la mortalidad.

En otro momento, el médico destacó la importancia de que el cronograma de vacunación que se realice considere un registro de qué tipo de vacuna (marca/laboratorio) se le aplica a cada persona debido a que a la fecha no hay registro de qué podría ocurrir si es inmunizado con el producto de un laboratorio y luego en una segunda dosis con el de otro.

"Igual, si las dosis no se siguen en la secuencia adecuada, no se puede decir que funcione o no, simplemente no se sabe porque no se ha hecho el estudio de esa forma", anotó.

