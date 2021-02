Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Foto: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró de acuerdo en que los empresarios privados puedan adquirir las vacunas contra la COVID-19, luego de que desde el Ministerio de Salud se precisara que el sector privado no podrá comercializar las vacunas antes que el Estado culmine con las negociaciones con todos los laboratorios.

"El Estado tiene que garantizar la universalidad de las vacunas a todos los peruanos, pero si hay alguien que se puede sumar para poder aliviar al Estado, en buena hora. Si una empresa, llámese una minera, banco o lo que fuere, quieren inocular a su personal, por qué no hacerlo. Yo siempre he dicho que esa es una vacuna más que el Estado podría terminar comprando o no terminar gastando una vacuna para esas personas que ya se van vacunando", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, el alcalde consideró que la idea de gestionar la compra de vacunas exclusivamente a través del Estado "no necesariamente nos va a ayudar a conseguir el objetivo, que es inocular al 100% de la población". Por esta razón, Muñoz pidió "romper un poco ese esquema" y permitir que los privados formen parte de este procedimiento.

"Estamos en una situación muy compleja, tenemos que buscar algo que sirva en el tiempo y se supone que las vacunas son algo que van a servir en el tiempo, entonces mientras más rápido se pueda abrir, obviamente sin boicotear la labor del Estado y sin afectar a las personas que más necesidades tienen, porque sería un crimen que solo sean los privados los que puedan vacunar. Creo que el Estado tiene que cumplir con su rol de buscar que las personas más necesitadas puedan vacunarse, pero si puede haber algunos actos complementarios de los privados, por qué no", insistió.

MML entregó primera ciclovía en SJL

En otro momento, Jorge Muñoz destacó la entrega de la ciclovía de la avenida Los Jardines, la primera de siete en de San Juan de Lurigancho, considerado el más populoso de la capital y donde se registra el mayor índice de viajes en bicicleta de Lima. Esta obra, explicó, tiene como propósito integrar a más distritos para promover el transporte sostenible.

"Esta es la primera de una red de ciclovías que interconectará a San Juan de Lurigancho. Gracias a este ambicioso proyecto permitiremos que los vecinos ciclistas puedan transitar por el distrito de manera segura. Hoy, debido al contexto de la pandemia, este medio de transporte no motorizado cobra mayor relevancia, pues permite que los ciudadanos se desplacen sin exponerse a estar aglomerados", comentó.

La ciclovía de 1.41 km de extensión fue construida por el Consorcio Pibatel, con un presupuesto de S/1’212,114.08. Comienza en la Av. Las Flores de Primavera, cruza las avenidas Próceres de la Independencia y 13 de Enero, y llega a la Av. Santa Rosa de Lima, donde finaliza.

Los trabajos incluyeron la construcción de 3,540.37 m2 de pavimento de asfalto, 371 m2 de veredas y rampas de concreto, así como sardineles peraltados de confinamiento impermeabilizante. Además, se sembraron 1,691.96 m2 de césped y 86 árboles. También se instalaron un estacionamiento de bicicletas, dos módulos para que los ciclistas puedan repararlas, tres equipos de gimnasio, mobiliario urbano, dos puntos de acopio de basura y cinco contenedores de reciclaje.

"Estamos trabajando para implementar nuevas ciclovías en la ciudad, reparar las existentes y continuar con el desarrollo de las ciclovías emergentes, que han aportado mucho para el desplazamiento de los vecinos. En ese sentido, próximamente entregaremos una ciclovía en Lima sur", añadió el alcalde Muñoz.

