El ministro de Salud indicó que la primera condición es que la vacuna sea gratuita para todos. | Fuente: Reuters

El sector privado no podrá comercializar las vacunas contra la COVID-19 antes que el Estado culmine con las negociaciones con todos los laboratorios, aseguró el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Oscar Ugarte.

Según explicó, esta no es una decisión del Gobierno, sino que las farmacéuticas, a nivel mundial, solo están vendiendo sus vacunas contra la COVID-19 a los diversos estados.

“Los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierre el negocio con el Estado”, dijo en entrevista con Agenda Política.

Asimismo, precisó que para que un privado pueda comprar tiene que haber registrado el medicamento en Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Pese a que existe una normativa que autorizaría a las empresas a comprar vacunas, la aplicación debe de seguir diversas pautas.

“La norma solo impone una condición, que no contravenga el artículo 234 del Código Penal, que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. El Estado no cobra, es gratuito”, explicó.

El ministro indicó que la vacuna tiene como primera condición ser gratuita para todos, por lo que la posibilidad de pago se vuelve en un factor discriminador e inequitativo y "es algo que no se puede aceptar" durante el actual escenario.



