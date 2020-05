Enfermeras se arrodillaron en la puerta del hospital para pedir apoyo | Fuente: RPP Noticias

Enfermeras que laboran en el hospital COVID-19 de la ciudad de Ferreñafe, protestaron y lloraron en la puerta del establecimiento médico, para pedir más apoyo de las autoridades regionales y nacionales.

Las profesionales de la salud denunciaron que una enfermera murió víctima del nuevo coronavirus, porque no se le brindó de manera oportuna los equipos de protección. Además 15 colegas se contagiaron en esta emergencia y vienen cumpliendo medidas de aislamiento.

"No tenemos personal de salud. Trabajamos en condiciones inadecuadas. Tenemos derecho a trabajar con dignidad. Sólo traen carpas, pero no traen pruebas. Anoche ha llovido y todas las carpas se han mojado. No hay oxígeno. No hay agua las 24 horas”, denunciaron.

Sumado a esto personal de limpieza se quejó porque desde el mes de diciembre no reciben sus pagos y no tiene equipos de protección para poder trabajar. Esto ha originado que en varios pasillos existan guantes y mascarillas usadas regadas por el piso.

Por estas deficiencias pidieron que se traslade a la provincia un hospital de Campaña, porque a la fecha esta provincia registra más de 350 casos positivos y más de 30 fallecidos por al COVID-19.