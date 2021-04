Familiares llegaron hasta el "cementerio Covid" a la altura del kilómetro 18 de la carretera Iquitos-Nauta, para pedir la exhumación de sus seres queridos. | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de familiares de 62 fallecidos por la COVID-19 durante la primera ola de contagios, piden, desde hace nueve meses, la exhumación de los cadáveres de sus seres queridos que fueron enterrados, presuntamente de manera clandestina, en un cementerio sin autorización en Iquitos, región Loreto.

Uno de los afectados es Joaquín García, hijo de Claudio García Molina, quien falleció el 29 de abril de 2020 a causa de esta enfermedad. Él contó que su padre habría sido enterrado en una fosa común ubicada a la altura del kilómetro 18 de la carretera Iquitos - Nauta y, pese a que la familia ha pedido información exacta del lugar donde está su padre, hasta el momento no han obtenido respuesta, según contó a RPP Noticias.

“Hemos empezado las gestiones administrativas en la Gerencia de Salud, pero se nos han negado por el tema de un año y un día (disposición que impide exhumar un cuerpo infectado por COVID-19 hasta que pase un año y un día desde que falleció). Nos hemos reunido con el gobernador (regional de Loreto, Elisbán Ochoa) y él se comprometió a gestionar, a través del área de Salud Ambiental, la exhumación de nuestros cadáveres en tiempo rápido. No hemos podido identificar el terreno donde están nuestros familiares. Ellos mismos no saben dónde están los cadáveres”, indicó.

García indicó que tiene evidencias del lugar donde se observa a los cuerpos enterrados en bolsas negras.

“Tenemos fotos y videos donde vemos que (los cuerpos) se han enterrado en bolsas de basura. Las primeras fosas A, B y C, nos dicen que se ha enterrado de manera ecológica, es decir, solo con tierra. Esa es la manera más cruel con la que pueden enterrar a un ser querido. Ese lugar no es cementerio, nuestros familiares no deberían estar allí”, agregó.

Refirió que el lugar donde habría sido enterrado su familiar y otros no tiene documentos, la categoría de cementerio ni se han cumplido con los protocolos.

Cementerio COVID-19

El año pasado, la Dirección de Gestión de Salud Ambiental de Loreto dispuso el entierro de cerca de 450 fallecidos por el nuevo coronavirus en un terreno denominado “Cementerio COVID”, ubicado a la altura del kilómetro 18 de la carretera Iquitos – Nauta. RPP Noticias intentó obtener la versión de la Dirección Regional de Salud, pero no obtuvo respuesta.

Hay que precisar que, durante la primera ola de contagios, en Loreto fallecieron más de mil 500 personas a causa del nuevo coronavirus. Muchos de ellos murieron en los dos únicos hospitales de Iquitos que, según las imágenes difundidas en ese momento, se llenaron de pacientes hasta en los pasillos.

Joaquín García, hijo de Claudio García Molina, quien falleció el 29 de abril de 2020, a causa de la covid-19 contó que su familiar fue enterrado en una fosa común de la carretera Iquitos-Nauta. | Fuente: RPP Noticias

En este terreno elegido como "cementerio" fueron enterrados varios cuerpos fallecidos por el nuevo coronavirus. | Fuente: RPP Noticias

