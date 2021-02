Martín Vizcarra y Daniel Salaverry ofrecieron una conferencia de prensa. | Fuente: Foto: Captura Somos Perú

El expresidente Martín Vizcarra confirmó que fue uno de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron de los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. Durante un evento en Tacna, confirmó que el 2 de octubre participó de los ensayos que el laboratorio chino realizó en el Perú, pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros no se lo recomendó.



"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató.

En la conferencia, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, Vizcarra señaló que su esposa también fue parte de estos ensayos de la vacuna china. Al ser consultado sobre la razón por la que no dio a conocer a la población esta decisión, el expresidente se amparó en la reserva del estudio de laboratorio.

"Cuando tomo la decisión de ser parte de los 12 mil voluntarios, obviamente a mi esposa le dije si me quería acompañar en esa decisión y también ella me acompaño", comentó.

Vizcarra insistió en que su participación en este ensayo se dio el 2 de octubre, mientras que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre. Además, insistió en que "no tiene idea" si recibió un placebo o la vacuna, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios. "No se sabe, es parte de un estudio", aseguró.

"Yo quiero estar vacunado, pero voy a esperar el cronograma del Gobierno, voy a esperar mi turno. Yo esperaré el tiempo que me toca. Quiero ser vacunado, pero voy a esperar cuando me toque. Si he colaborado en la etapa de investigación, en el ensayo clínico de la tercera fase, cómo no voy a estar dispuesto", señaló.

Vizcarra continúa en carrera electoral:

Días atrás, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundado, por mayoría, el recurso de apelación presentado por el personero legal de Somos Perú y decidió revocar la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que excluía a Martín Vizcarra de la contienda electoral.

Con esta decisión, adoptada por tres votos a favor y uno en contra, el expresidente continúa en carrera de cara a las elecciones de abril próximo, en las que tienta una curul en el Congreso de la República.

El exmandatario había sido excluido por el JEE Lima Centro 1 por supuestamente no consignar acciones de la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. y los intereses ganados dentro de su declaración jurada de Hoja de Vida.

No obstante, el Pleno del JNE concluyó que la referida empresa no ha realizado actividades vinculadas con su objeto social desde el 2007. Además, según información pública establecida en la Sunat, la referida compañía no ha obtenido utilidades desde aquel año, por haber sido dada de baja y, por lo tanto, no hay violación de las normas electorales.



NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?