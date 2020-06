Los ingenieros Daniel Akamine, Camilo Parra, Fernando Sato se sumaron a la estrategia del Minsa ‘La Salud Nos Une’. | Fuente: Minsa

El Ministerio de Salud recibió 20 reguladores de oxígeno donados por parte de tres ingenieros peruanos, quienes por iniciativa propia fabricaron estos equipos de origen inglés, que otorgan un alto flujo de aire y permitirán salvar las vidas de pacientes COVID-19.

Durante la entrega, Daniel Akamine, Camilo Parra, Fernando Sato contaron que al tanto de la alta demanda de oxígeno en nuestro país, no pudieron sentirse ajenos y fabricaron estos aparatos diseñados originalmente por la University College London (UCL), donde previamente solicitaron información.



"Nosotros tenemos varios años trabajando en la fabricación de maquinarias industriales y mineras. Cuando vimos que UCL liberó el diseño del regulador de oxígeno para todo el mundo, quisimos demostrar que en el Perú también se podía fabricar el equipo y como contamos con la capacidad, lo hicimos. Fabricamos los reguladores y los hemos donado al Sistema de Salud que tanto los necesita", manifestó Akamine, ingeniero mecánico.



La integrante del Comité de Expertos, Patricia García, aceptó esta importante contribución en la sede del Minsa. | Fuente: Minsa

Ellos tardaron dos semanas en importar los materiales aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en español) y dos más en la fabricación hasta obtener estos aparatos que suministran oxígeno a los pulmones sin necesidad de utilizar ventilador, solo a través de una mascarilla.



"La máscara facial suministra un flujo constante de aire y oxígeno en la boca y la nariz del enfermo y en esa línea, beneficiará especialmente a aquellos pacientes con enfermedades previas o edad avanzada que no pueden ser entubados y conectados a un ventilador mecánico", agregó Daniel.



En Inglaterra, estos aparatos no invasivos se utilizan en los hospitales para tratar enfermedades respiratorias como parte del tratamiento CPAP (Presión Positiva Continua). En esa experiencia médica, la mitad de personas que reciben el tratamiento evita ser entubado posteriormente.



Los tres ingenieros tienen 39 años, son ex alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con esta contribución, se sumaron a la estrategia del Minsa ‘La Salud Nos Une’.

