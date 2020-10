Nelson Shack recordó que en marzo pasado la Contraloría General de la República emitió un primer informe donde advertía sobre el uso de pruebas serológicas para la detección del nuevo coronavirus. | Fuente: Andina

El contralor general de la República, Nelson Shack, expresó este jueves su preocupación debido a que el Gobierno continúa utilizando las pruebas serológicas en vez de las pruebas moleculares para la detección del SARS-CoV 2 (COVID-19).



En entrevista con el programa la Rotativa del Aire Edición Tarde de RPP, Shack indicó que su institución espera que la ministra Pilar Mazzetti o el sector Salud "tomen cartas en el asunto" en este tema lo más pronto posible.



"No entiendo por qué no seguimos con las políticas en general que está adoptando todo el planeta respecto a que son las pruebas moleculares y no las serológicas las que en este momento deberíamos estar utilizando para rastrear quiénes están infectados o contagiados con el coronavirus y les puedan dar el tratamiento respectivo y así contener la expansión", dijo.



Nelson Shack recordó que en marzo pasado la Contraloría General de la República emitió un primer informe donde advertía sobre el uso de pruebas serológicas para la detección del nuevo coronavirus.



"La lógica del control concurrente es eso, hay que hacer la advertencia, pero evidentemente si después surgen los problemas, estas advertencias no se mitigan y luego esto termina en una serie de graves afectaciones al servicio público o perjuicios económicos, no quepa la menor duda que vamos a intervenir con el control posterior", sostuvo.



El contralor Nelson Shack afirmó que intervendrá en el tema de la compra de los medicamentos ivermectina, hidroxicloroquina y azitromicina, que eranutilizados hasta hace poco para tratar a pacientes COVID-19 y que un estudio reveló que su uso combinado no mostraba efecto beneficioso en la disminución de la mortalidad.



"Ya se están acreditando las comisiones para recopilación de información, no solo en los medicamentos señalados, sino también por una serie de denuncias que han salido recientemente por la compra de pruebas rápidas en una institución de salud y lo que vamos a hacer es emitir los informes respectivos que serán públicos", anunció.

Asismimo, Nelson Shack aclaró que en esta etapa de control gubernamental concurrente los informes no son vinculantes. Sin embargo, como toda advertencia si las autoridades no atendieron a las recomendaciones, entonces habrá una serie de acciones de control posterior para deslindar responsabilidades en la vía civil o penal.



