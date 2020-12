La cantidad de personas que dijo que sí se la colocaría también disminuyó de manera sustancial. | Fuente: Andina

La cantidad de personas que no se vacunaría contra la COVID-19 aumentó en el país. De acuerdo con la reciente encuesta de Ipsos, en solo seis meses, esta cifra pasó de 22% a 40%.

Por otro lado, según el sondeo difundido por El Comercio, la cantidad de personas que en un primer momento (agosto) dijo que sí se vacunaría disminuyó en 18 puntos: pasó de 75% a 57%.

Al ser consultados sobre en qué etapa de la pandemia se encuentra el país, casi la mitad (47%) señaló que nos encontramos ya saliendo de esta y a la espera de la distribución de la vacuna.

Un 35% indicó que nos encontramos aún en una etapa grave pese a que la cantidad de infectados y de fallecidos ha disminuido en los últimos meses. Solo un 9% indicó que aún estamos en la peor etapa de la pandemia.

ADQUISICIÓN DE VACUNAS

La canciller Elizabeth Astete Rodríguez informó este martes que el Perú aún no ha cerrado contrato con la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas para la COVID-19, durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Además, indicó que tampoco se ha realizado ningún adelanto de dinero a la compañía estadounidense y que solo se tiene firmada una carta de intención de un preacuerdo con la farmacéutica.

"(Sobre) el anuncio que se refiere a las negociaciones con Pfizer, se firmó una carta preliminar, un carta de intención. No hemos podido cerrrar el contrato definitivo todavía, porque hay algunos temas que tenemos que terminar de afinar y por eso no ha habido ningún depósito de dinero a Pfizer sobre el particular", dijo ante el grupo de trabajo parlamentario.

FICHA TÉCNICA

Encuesta nacional urbano y rural

Muestra: 1 013 personas

Lugares donde se aplicó: 23 regiones y la provincia del Callao

Margen de error: +/- 2.83%

Nivel de confianza: 95%

