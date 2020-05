Al alcalde del distrito de Masisea, Silvio Valles Lomas. | Fuente: Municipalidad de Masisea

Un alcaldel distrital de la provincia de Coronel Portillo en la región Ucayali falleció a causa del nuevo coronavirus.



Se trata de Silvio Vallés Lomas, alcalde del distrito de Masisea, quien desde fines de abril presentó síntomas de la COVID-19 y recibía tratamiento. Vallés era un líder indígena de origen shipibo- conibo, nacido en la comunidad indígena Vista Alegre de Masisea.





"No hay palabras, solo tristeza. Hoy se fue Silvio Valles Lomas, nuestro alcalde, un líder, un visionario, un hermano. No, no hay palabras, solo dolor. La pena nos embarga y la muerte nos sorprende, solo poder llorar y tener la fe de saber que su alma voló lejos, allá donde ya no hay más dolor", fue el mensaje que compartió el municipio de Masisea a través de sus redes sociales.



Lino Campos, director de la Oficina de Imagen Instituconal de la Municipalidad distrital de Masisea informó que el alcalde comenzó a presentar síntomas de la COVID-19 desde fines de abril. Precisó que el domingo 26 de abril, debido a una insuficiencia respiratora, Vallés se dirigió de Masisea a Pucallpa, a través de un viaje de una hora a bordo de un deslizador sobre el río Ucayali.

Sin embargo, en el hospital Regional de Pucallpa no lo recibieron, por lo que tuvo que dirigirse a su domicilio en esa ciudad y con el apoyo de un médico personal, recibió inyección y oxígeno para sobrellevar la enfermedad.

El lunes 27 de abril envió un mensaje vía whatsapp a sus colaboradores mediante el cual pidió licencia. El jueves 7 de mayo escribió en su muro de Facebook un cuestionamiento a la directora encargada del hospital regional de Pucallpa, Arlene Falcón. "Doctora Arlene Falcón, cumpla con el equipo médico que usted me ofreció para mi caso", manifestó.

El domingo 10 de mayo fue recibido en el hospital de Yarinacocha debido a su estado de gravedad. Le hicieron la prueba y dio positivo. El alcalde distrital fue internado en UCI y la mañana del martes 12 de mayo fallecióa las 11:50 a.m.