El doctor Hernando Cevallos, asesor del presidente electo Pedro Castillo en temas de salud, tomó como una buena noticia que el gobierno actual, en palabras de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, volviera a garantizar la disponibilidad de vacunas en los próximos meses para acelerar el ritmo de vacunación

"La premier está asumiendo que el gobierno que entra va a encontrarse con el stock de vacunas suficiente para ampliar y profundizar el ritmo de la vacunación, lo cual me parece una buena noticia, que ellos señalen que no hay de qué preocuparse, que están todas las vacunas disponibles y me parece que eso está muy bien, que ellos ahora confirmen ese dato que a nosotros y al pueblo le tranquiliza", indicó.

Cevallos remarcó, no obstante, que "una cosa son los compromisos firmados hasta fin de año y otra cosa es que cuando ingrese el gobierno encuentre el stock de vacunas ya disponible para que no haya ningún bache y se siga vacunando". Pese a esto, destacó el anuncio sobre la disponibilidad de vacunas hecho por Bermúdez y el ministro de salud.

Perú Libre advierte atrasos

En entrevista con RPP Noticias, el excongresista reconoció que existe un "atraso claro" en el proceso de transferencia en cuanto al sector salud debido a que solo restan cinco días para que asuma el gobierno del presidente electo, Pedro Castillo. Al respecto, destacó que están priorizando "la información más sustancial que permita un nivel de gobernabilidad".

"Yo entiendo que se tiene que seguir conversando con los funcionarios para tener más información, pero ahí creo que hay una muy buena actitud del gobierno (actual), nos hemos reunido con distintos funcionarios, hoy con el viceministro de Salud Pública, así que en medio de las dificultades estamos avanzando y entiendo que a partir de mañana vamos a acelerar mucho más esto", comentó.

La preocupación de Hernando Cevallos

Como se recuerda, hace algunas semanas Cevallos se mostró preocupado por el poco tiempo que tendrían, en un eventual gobierno de Perú Libre, para el proceso de transferencia y cumplir con el proceso de vacunación. Indicó que tener un 11% de la población vacunada significa que resta un largo trecho.

En declaraciones a la prensa, Hernando Cevallos también expresó su preocupación por si encontrarán el stock de vacunas para inmunizar a toda la población luego de que el presidente Francisco Sagasti asegurara que el país tiene aseguradas 78.7 millones de dosis de vacunas hasta enero de 2022 para vacunar a los mayores de 12 años hasta antes de fin de año.

"El tema es el calendario y realmente lo que nos preocupa es que encontremos la suficiente cantidad de vacunas no solamente para mantener la estrategia, sino para profundizarla, porque todavía estamos en un 11% de la población vacunada y es muy poco para enfrentar una tercera ola, entonces hay que profundizar toda la estrategia de vacunación", señaló.

"Hay que tomar las mejores experiencias que se han hecho hasta ahora, pero profundizarlas porque vamos muy lento y para eso necesitamos vacunas, entonces la preocupación nuestra es que podamos encontrar la suficiente cantidad de vacunas para realizar esta estrategia", agregó el excongresista tras una reunión con Pedro Castillo.

Calendario de vacunación: respuesta del Minsa

Tras los cuestionamientos hechos por Cevallos, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, consideró que "es natural" que existan dudas sobre el cronograma de vacunación de parte de las próximas autoridades ante la falta de un proceso de transferencia por la demora de la proclamación de resultados; no obstante, destacó que este proceso se está haciendo públicamente.

"(...) para que tengan la información y cualquiera pueda confirmar. Ahora tenemos ya la confirmación, y eso va avanzando cada día, cada semana, de las empresas que nos dicen que 'tal cantidad llega en tal vuelo, tal día', nosotros estamos distribuyendo la información", resaltó.

A modo de ejemplo, el ministro recordó que, de la cantidad de 2 millones 400 mil dosis de vacunas que Pfizer ofreció para julio, un poco más de 1 millón está llegando, en parte, el 26 de julio y la otra parte el 30 de este mes. Ugarte reconoció que, por las fechas, no será posible que este gobierno aplique el millón de dosis que está llegando. "Eso queda íntegramente para que las siguientes autoridades lo apliquen a partir del 1 de agosto", apuntó.



El titular del Minsa recordó también que existen compromisos suscritos y pagados con otros laboratorios, como Sinopharm, por 3 millones de dosis, las cuales deberían haber llegado en la segunda quincena de julio; sin embargo, se informó una demora por un retraso en los vuelos y llegarán al país a partir de la primera semana de agosto.

"Por lo menos ahí tienen un millón y pico de Pfizer más 3 millones de Sinopharm que eran de julio, pero pasan a agosto, aparte de los compromisos que también están formalizados con las empresas, como el caso de Pfizer, que está llegando 2 millones 800 mil en agosto y tienen las fechas en las semanas sucesivas, y también de Covax Facility que fueron postergadas para agosto", indicó.

"La información es clara, transparente y verificable; por lo tanto, no debiera haber ninguna duda y quien quiera dudar y tiene derecho a dudar puede igual se puede verificar que lo que estamos diciendo es cierto", agregó.

