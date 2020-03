Coronavirus | Sacerdote recorre calles con feligreses y luego se disculpa: "Fue una imprudencia"

Sacerdote incumplió el aislamiento social obligatorio | Fuente: RPP Noticias

Pese al aislamiento social obligatorio el sacerdote, José Zamora Romero, de la ciudad de Lambayeque recorrió las principales calles de la ciudad con un grupo de feligreses, sin respetar las medidas de prevención para detener la propagación del nuevo coronavirus.

El párroco de la provincia de Lambayeque en compañía de otros sacerdotes salió con el santísimo para bendecir a las personas, pero alguno fieles comenzaron a seguirlo y en medio de cánticos y rezos, realizaron una pequeña procesión por las diferentes calles de la ciudad.

Las imágenes de su salida rápidamente generaron comentarios en las redes sociales, porque incumplió las medidas restrictivas decretadas por el Ejecutivo.

En diálogo con RPP Noticias, el religioso se disculpó y dijo que el acto lo realizó a título personal.

“Es que nuestra gente necesita del Señor y ahora tenemos que clamar más a él. Claro es una imprudencia, pero también somos hombres de fe. Ha sido a modo personal, como sacerdote y no como parroquia. Yo les dije por favor todos en casa, pero me seguían, no obedecían”, expresó el religioso.

La actividad fue realizada después del tradicional jueves eucarístico, pero después de esta ola de críticas, el sacerdote dijo que ya no volverá a las calles. “Era solo por este jueves, que era eucarístico, pero después de esto ya no vamos a salir”, agregó.

Remarcó que como todo obrero de fe respetan las leyes divinas, pero también las de las autoridades, que han dispuesto una cuarentena para toda la población.