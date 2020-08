Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, dijo este jueves que "afortunadamente ha bajado" el número de fallecidos por la COVID-19 en el Perú, como lo reportó en la víspera el Ministerio de Salud (Minsa) con 123 decesos en las últimas horas, la cifra diaria mas baja de las últimas semanas.

No obstante, señaló que "eso no quiere decir que hemos vencido" a la COVID-19 y pidió no ser triunfalistas. "La pandemia sigue", aseveró.



Martos indicó que "al parecer" la menor cantidad de fallecidos es consecuencia de las medidas de contención que viene tomando el gobierno.

El ministro también se refirió al primer lugar en el mundo en muertes por millón de habitantes a consecuencia de la COVID-19 en la que se ubica el Perú. Aseguró que es resultado de la transparencia de las cifras que reporta el gobierno peruano, que incluye a los casos sospechosos entre los fallecidos



"No conozco otro país aparte del Perú, que durante la pandemia esté siendo transparente con el número de fallecidos durante la pandemia [...] hay numeros de sospechosos de COVID que han pasado (al conteo oficial) y eso eleva el numero a nivel mundial", afirmó.

Domingos de inmovilización

De otro lado, Martos informó que la tarde de este jueves el Consejo de Ministros evaluará si continúa o no la inmovilización obligatoria de los días domingos, entre otras medidas restrictivas de prevención contra el avance del nuevo coronavirus.

Indicó que el Grupo Prospectiva COVID-19 hará una exposición de los indicadores de la pandemia en el país, y de acuerdo a ello se tomarán decisiones.

Además anunció acciones de fiscalización severas en bares y discotecas donde no se cumplan la prohibición de reuniones sociales. Indicó que para ello las fuerzas del orden coordinarán acciones con las municipalidades, las que se han visto afectadas durante la pandemia con la disminución de personal de fiscalización por la caída de las recaudaciones.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS

‘Todo sobre el nuevo coronavirus’. En este programa, el doctor Elmer Huerta comenta el anuncio de que en Perú se realizarán estudios clínicos de la vacuna contra la COVID-19: