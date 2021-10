¿Realmente se ha incrementado el número de contagios en menores de 12 a 17 años?

El ingeniero Juan Carbajal, analista de datos, explicó que los contagios de COVID-19 en menores de 12 a 17 años no se han incrementado "a magnitudes de alarmismo". Al respecto, explicó que se ha apreciado que, a nivel nacional, durante la última semana de setiembre hasta mediados de octubre, el promedio de casos en este grupo "ha estado alrededor de los 250 a 300 casos"; sin embargo, advirtió que en la tercera semana de octubre se registró un crecimiento en los casos de infectados en casi un 20 %, el cual se redujo la semana pasada.

"Era previsible según el análisis de tendencia y en esta semana inclusive el promedio de casos en adolescentes de 12 a 17 años a escala nacional sigue en descenso, con lo cual no se ve ningún punto de quiebre hacia arriba, ningún crecimiento de casos en este grupo etario. En los jóvenes que son un poco mayores, explicó que esta situación se presenta de manera lineal cada semana con una tendencia a la baja. No se percibe en este momento un punto de quiebre hacia arriba, lo mismo pasa en adultos y en adultos mayores", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el analista de datos consideró que lo que permitirá que en las próximas semanas el país mantenga esta tendencia será cerrar la brecha en la vacunación, principalmente en las personas mayores de 60 años, donde se registra una menor tasa de población vacunada. Sobre este tema, precisó que actualmente el grupo etario que tiene una mayor brecha es el grupo de 20 a 29 años, aunque precisó que la jornada de vacunación a este grupo inició hace algunas semanas, en comparación con la de los adultos mayores.

Asimismo, apuntó que la información sobre casos de hospitalización revela que, si bien no existe un punto de quiebre a nivel nacional desde hace un mes, cuando se analiza por cada grupo etario es posible advertir que la mayor cantidad de personas que ingresa a estos servicios son adultos mayores con una o dos dosis de la vacuna y, en mayor medida, personas que no han sido inmunizadas contra la COVID-19.

Finalmente, estimó que, hacia fin de año, no se perciben indicadores estadísticos que puedan advertir un posible incremento de casos. No obstante, consideró que el "punto clave" será seguir aumentando el ritmo de la vacunación y, principalmente, continuar con el cierre de brechas en la población que no ha recibido la vacuna o que tiene pendiente la segunda dosis.

Vacunación en adolescentes de 15 años inicia este sábado

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que la vacunación contra la COVID-19 en adolescentes de 15 años iniciará este sábado 30 de octubre y ya no el 2 de noviembre como se tenía programado.

En conversación con el doctor Elmer Huerta, el titular de la cartera de salud informó que si bien se tenía programado la vacunación de este grupo etareo para la primera semana de noviembre, están en "condiciones" de adelantarla para este sábado.

"Viene 'Halloween' y nosotros no queremos que la gente se aglomere, pero es una ocasión para incentivar la vacuna. Estamos en condiciones de adelantar un par de días así que, más que el 2 de noviembre, va a empezar este sábado", anunció.

El ministro indicó que se realizará un concurso de disfraces para motivar a que los jóvenes acudan a los puntos de vacunación. "Habrá un concurso de disfraces por Halloween este fin de semana, en el inicio de la vacunación a menores de edad", dijo.

