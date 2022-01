La señora Milagros Cansino denunció que la atención en el Centro de Salud Mirones es precaria, pues las personas hacen fila desde las 3:00 a.m. para realizarse lo más antes posible la prueba de descarte de COVID-19; sin embargo, el personal de salud recién llega al establecimiento a las 9:30 a.m y no brindan la atención adecuada. "Lo que más frustra es la falta de empatía y la indiferencia por parte del personal", indicó.