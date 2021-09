El Ministerio de Salud inició la campaña de vacunación el pasado mes de abril. | Fuente: Andina

El pasado mes de abril, bajo la gestión del expresidente Francisco Sagasti, se inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional. Cinco meses después y con cifras en mano, se puede ya conocer cuantas personas a nivel nacional aún no se colocan la primera dosis.

El doctor Elmer Huerta brindó en Espacio Vital datos reveladores en torno a ello gracias a la información revelada por el ingeniero Juan Carbajal, miembro de Open COVID.

Así, indicó que mayores de 80 años, primer grupo etáreo con el que se inició la campaña, más del 29% aún no se ha vacunado. Del grupo de 70 años, grupo que inició el 30 de abril a nivel nacional, el 24% aún no se ha vacunado.

El 31 de mayo, se inició con el grupo de 60 años y en este, el 27% aún no se ha vacunado. Del grupo etáreo de 50 años, un 37% aún no se ha vacunado, pese a que la campaña para este inició el 30 de junio.

Por último, dentro del grupo de 40 años que inició el 24 de junio, el 61% aún no se ha inoculado. "A nivel nacional hay bolsillos grandes de personas que han decidido no vacunarse pese a que las dosis están disponibles", precisó.





Brechas entre regiones

De acuerdo con las cifras, el doctor Elmer Huerta indicó que Lima y Callao son las zonas con más vacunados. "Es increíble la diferencia entre los porcentajes de vacunación completa contra, por ejemplo, Puno", dijo.

Así, este indicó que en la región, el 61% de mayores de 80 años aún no se ha vacunado. "Incluso el 84% de mayores de 50 años aún no se ha vacunado", precisó. "Hay que averiguar por qué y llegar a ellos con campañas específicas. No estamos parejos en la vacunación", agregó.





