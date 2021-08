Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú (CMP) explicó que el impacto de una probable tercera ola de COVID-19 en el Perú dependerá de factores como el ritmo de vacunación, las acciones de salud pública que tome el Gobierno y el comportamiento de la población frente a la pandemia.

En entrevista con RPP Noticias, reconoció que existe una disminución en el ritmo de vacunación; sin embargo, recordó que para el mes de agosto estaba prevista la llegada de 8 millones de dosis, de las cuales a la fecha solo han llegado poco menos de 2 millones, mientras que se encuentra pendiente el resto de 6 millones para estas semanas que quedan del mes.

"Definitivamente este retraso ha hecho mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar, sino porque también se ha puesto en la mente de las personas que ya no hay vacunas y no acuden a los vacunatorios, que vemos que están vacíos. Hay que superar esas dos debilidades que se han expresado en estos días", indicó.

Palacios Celi también consideró que, en medio de una situación de escasez mundial de las vacunas y de un brote de la enfermedad en países fabricante de vacunas, resulta necesario realizar "intensas gestiones" para asegurar ofrecimientos, contratos que el Estado haya tenido para asegurar la llegada de dosis al país.

"Lo real, lo objetivo, es que todavía faltan 12 días de agosto y esperemos que (…) Los contratos son muy frágiles y solamente quedan en papel si no van pagados. Muchos países ya están poniendo tercera dosis a sus ciudadanos, entonces el requerimiento de vacunas es mayor. Si bien para el 2022 iban a duplicar las vacunas, hay mayor demanda por el refuerzo. Es necesario que haya gestiones para asegurar la dotación de vacunas de manera contante", apuntó.

"Hay un retraso en la llegada de las vacunas y es verdad que en los 8 millones ha pasado bastante tiempo (19 días) del mes de agosto y ha llegado menos de 2 millones. Ese es un hecho objetivo, de tal manera que la exhortación del gremio médico va en esa línea, es una política de Estado, una necesidad de salud pública, seguir haciendo gestiones para asegurar que lleguen las vacunas, que es una herramienta importante de contención de la pandemia", agregó.

"Cancillería ha estado con otra agenda"

Esta mañana, el también exministro de Salud Óscar Ugarte consideró que los retrasos en la llegada de vacunas contra la COVID-19 al país se deben a la situación generada en la Cancillería en las últimas semanas. En entrevista con RPP Noticias, explicó que los embajadores en el mundo son los responsables de las negociaciones para acceder a las vacunas y esto, a su vez, es manejado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Yo creo que la Cancillería, por lo que uno ve desde afuera, ha estado con otra agenda en estas tres semanas que han pasado. Creo que hay que retomar la acción y, de otro lado, el Ministerio de Salud también tiene una acción directa (...) Es un trabajo conjunto entre Ministerio de Salud y Cancillería, pero no hay que mirar atrás, nosotros dejamos lo que teníamos que dejar y para agosto todo está suscrito y pagado", indicó.

Óscar Ugarte señaló que es "perfectamente demostrable" que los contratos suscritos por el anterior gobierno para la adquisición de 98 millones de dosis "es algo firme y evidente", de ellos, precisó, hasta julio de este año llegaron 16 millones, mientras que para este mes de agosto están comprometidos 8 millones "que están llegando" pese a existir un retraso de "unos días" de parte del laboratorio Sinopharm.

