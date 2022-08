El 85% de los fallecidos por SARS-CoV-2 en la tercera ola de la COVID-19 no estaban vacunados o tenían incompleto su esquema de protección. | Fuente: EsSalud

Ante la aparición de nuevas variantes de ómicron e incremento de casos, el Seguro Social de Salud (EsSalud) exhortó a la población vacunarse o completar su esquema de vacunación contra la COVID-19 y consideró que la vacuna es el mejor escudo de protección para evitar cuadros graves de la temida enfermedad que puede causar la muerte.

Octavio Cubas Paredes, médico neumólogo del hospital Guillermo Almenara de EsSalud, explicó que a las mutaciones conocidas BA.1 y BA.2 de la variante ómicron, han aparecido los sublinajes BA.4 y BA.5, que, de acuerdo a estudios, serían altamente transmisibles.

A esto se suma, dijo, que hay muchas personas asintomáticas que, sin saber que tienen el nuevo coronavirus, siguen contagiando y poniendo en riesgo a población vulnerable como son los niños y adultos mayores con alguna enfermedad crónica.

"Los trasplantados, pacientes con cáncer y con tratamiento inmunosupresor también están en mayor riesgo de contraer la infección y presentar complicaciones secundarias", advirtió.

Anotó que el 85% de los fallecidos por SARS-CoV-2 en la tercera ola de la COVID-19 no estaban vacunados o tenían incompleto su esquema de protección.

El especialista recomendó a la población vacunarse contra el COVID-19 o completar las dosis requeridas en cada grupo etario considerado en el plan nacional de vacunación.

"Tener las dosis de vacuna y los refuerzos contra el coronavirus nos permite tener mayor protección contra las diversas variantes y reducir los riesgos severos de la enfermedad y mortalidad", enfatizó.

Otras recomendaciones

El médico neumólogo de EsSalud pidió seguir con las medidas de bioseguridad como son uso de la mascarilla, principalmente en lugares cerrados o concurridos, lavado de manos y mantener una distancia de dos metros.

Sugirió también que, en esta época del año, en la que se registran bajas temperaturas, evitar exponerse al frio, tomar bebidas heladas y abrigarse con ropa gruesa para prevenir infecciones respiratorias.

"Debemos estar atentos a los síntomas, porque no es posible diferenciar la influenza del covid, debido a que presentan similares características. En estos casos debemos hacernos una prueba para saber si tenemos o no coronavirus", apuntó.

