Hernando Cevallos fue ministro de Salud | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

El exministro de Salud Hernando Cevallos lamentó que actualmente en el país se registre un descenso en el ritmo de vacunación contra la COVID-19. Pese a reconocer "una cuota de responsabilidad del ministro y su equipo", el extitular del Minsa consideró que también es necesario tener un mayor compromiso de las autoridades municipales y regionales.

"La vacunación es oscilante porque depende de algunas circunstancias, fechas especiales, pero en general la idea es que mantenga en los promedios mensuales un nivel de ascenso en la cobertura y esto no está sucediendo en este momento. Esto es claro y es bueno decirlo porque no solamente es responsabilidad de las autoridades del sector Salud", señaló.

"En este momento estamos por debajo del 50 % del promedio diario de vacunación que deberíamos tener. Esto obliga al Ejecutivo a tomar determinadas medidas para acelerar la vacunación, acelerar la masificación de la vacunación, pero además obliga al Ejecutivo a generar niveles de compromiso con distintos sectores", agregó.

Desmiente afirmación del ministro

En entrevista con RPP Noticias, el excongresista señaló que "preocupa el descenso de la velocidad de vacunación" en las últimas semanas. Asimismo, se mostró en contra de las recientes declaraciones del ministro Hernán Condori, quien señaló que el ritmo de vacunación se mantiene firme.

"Creo que no es una aseveración correcta. Creo que no está bien decirlo, no está siendo muy claro con la población, esto no ayuda. Decir a la población que estamos avanzando bien en la vacunación no es generarle una preocupación sana, honesta, que es la que necesitamos que es la que la población sienta para ir a vacunarse", apuntó.

Para Cevallos, esta situación se debe a la falta de una mayor cantidad de brigadas, mejorar la estrategia para llegar a los lugares más alejados a través de acuerdos con líderes comunales, ampliar los horarios de los establecimientos del primer nivel para que las personas también se puedan vacunar en estos lugares, así como mejorar el trabajo comunicacional.

"Todo este trabajo es clave para mantener el ritmo de la vacunación y es donde tenemos que insistir: la responsabilidad del Ejecutivo, pero también de los gobiernos regionales y locales. Hacer de la vacunación un compromiso de todos", indicó.

