El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló este martes que el Gobierno no considera conveniente aplicar una cuarentena en ciudades del país tras la confirmación de la tercera ola de la COVID-19 y el incremento de casos con la variante ómicron.



"Cuarentenas planteadas como las cuarentenas que hemos tenido al principio de la primera ola, nosotros no lo consideramos conveniente, una cosa es una cuarentena focalizada en un determinado lugar o situación especial; pero la cuarentena nacional como se planteó no nos parece conveniente, porque no dio resultados", dijo durante una conferencia de prensa.



Hernando Cevallos explicó que vivimos en un país con el 75 % de informalidad, donde la gente tiene que salir para "ganarse la vida" y "no se les puede obligar a quedarse en la casa permanentemente". Además, sostuvo que la cuarentena trajo una serie de problemas colaterales, como la salud mental y problemas con los niños.

"Control estricto"

Con respecto a las medidas de restricción, Hernando Cevallos aclaró que la primera necesidad es que las personas acaten las normas ya establecidas.

"¿Qué pasa en las playas? Para ingresar a las playas uno tiene que respetar los aforos. Es decir, la playa es un ambiente abierto, ventilado, con menos riesgo de exposición, pero siempre y cuando hay un aforo ahí. Si no se respeta la capacidad de aforo que tiene cualquier lugar, se volverá un lugar contaminado", indicó.



Hernando Cevallos aclaró que se mantienen las mismas normas como el uso de la doble mascarilla, la doble vacunación, o mantener el distanciamiento.

"Lo que vemos es un relajamiento de algunos lugares que se deja pasar a la gente, independientemente si tienen o no la doble vacuna. Me parece que tiene que haber un control estricto, y que se debe sancionar a los establecimientos que no cumplen con el control de esto", expresó.

