El médico infectólogo Leslie Soto consideró que la nueva variante ómicron es de preocupación y podría complicar, principalmente, a las personas que no están vacunadas o que no han recibido su refuerzo. En el caso de las personas correctamente vacunadas, comentó que la experiencia internacional sugiere que no desarrollarían cuadros severos de esta enfermedad.

En entrevista con RPP Noticias, comentó que los casos reportados revelan que la ómicron "aparece como una gripe fuerte", con bastante dolor de cabeza, malestar general, cansancio y una picazón en la garganta. Asimismo, señaló que las 47 personas que han sido identificadas con esta variante en el Perú permanecen en sus casas y ninguna está en hospitalización.

El infectólogo advirtió que la nueva variante ómicron duplica los casos de COVID-19 cada en dos a tres días y los cuadruplica en una semana. Asimismo, comentó que en el Perú lo que ha aumentado más en las últimas semanas son las hospitalizaciones, en su mayoría por personas que no han sido vacunadas o que recibieron una sola dosis.

"Se están incrementando en gran cantidad, por eso es importantísimo tener todos los refuerzos para que nos agarre bien parados y solamente nos dé como una gripe fuerte y no nos mande ni al hospital ni a ventilación mecánica. Lo que estamos viendo es que (la dosis de refuerzo) tiene buena acogida", anotó.

"Yo creo que la gente se está dando cuenta de su importancia, de que no es una medida de locos, sino que se ha visto que con dos dosis las defensas van bajando en el tiempo y con la tercera dosis las defensas, que están en bajada, vuelven a subir y nos van a poder defender contra esta ómicron, que es la que está predominando", agregó.

En otro momento, Soto sugirió a las personas que vayan a realizar reuniones por Navidad el uso de doble mascarilla, el lavado de manos, el uso de espacios abiertos y bien ventilados, además de que tengan su esquema completo de vacunación. En su opinión, el no cumplir con alguna de estas medidas incrementa el riesgo de contagio de la COVID-19.

"Yo recomendaría (a alguien que amaneció con síntomas de resfrío) que se quede en la casa porque cualquier infección respiratoria puede ser transmitida a otra persona, y más aún si es COVID-19 podríamos tener la posibilidad de contagiar a alguien que quizás no esté vacunado o que tenga alguna enfermedad de fondo que pueda complicarse", sugirió.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó el pasado jueves que se ha confirmado la presencia de otros 35 casos de la variante ómicron de la COVID-19 en diversos distritos de Lima Metropolitana, con lo cual se incrementan a 47 el número de contagios con esta variante en el Perú.



Precisó que son quince los distritos de Lima Metropolitana donde se han detectado estos 47 casos de ómicron, y que 10 de ellos son contactos de los primeros 12 contagiados, mientras que los otros son casos nuevos, lo cual hace pensar que esta variante estaría teniendo un nivel de presencia comunitaria en el país.



"Son casos confirmados de ómicron en Lima. En este momento, en el monitoreo que estamos haciendo, no hemos detectado esta presencia de ómicron en regiones", dijo en declaraciones a TV Perú.

Dijo que los pacientes con ómicron no son casos complicados, tienen diferentes edades y que un porcentaje de ellos están vacunados contra la COVID-19.



"Hemos señalado que la ómicron puede afectar a personas vacunadas si es que no tiene la dosis de refuerzo. Y ha personas de distintas edades, hay desde 9 años hasta un paciente de 77 años", recalcó.

Sostuvo, además, que los pacientes infectados, dentro de las características detectadas, presentan dolor de cabeza, fiebre, diarrea y dolor de garganta y lo que más resalta es que su periodo de incubación es bastante más corta que en otras variantes.

