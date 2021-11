El ministro de Salud indicó que se debe tener responsabilidad social y continuar con la vacunación para frenar la enfermedad. | Fuente: Ministerio de Salud

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó este domingo que la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 no está en los planes de su sector; sin embargo, instó a las personas que aún no reciben ninguna de la dosis a que acudan a inocularse, debido al aumento de casos de la enfermedad.

Según precisó, si bien el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus avanzó rápidamente, existe un porcentaje importante de la población que no ha acudido a recibir las dosis, lo cual consideró preocupante.

En ese sentido, señaló que la vacunación contra la COVID-19 no es un tema para debate sobre coacción de libertades, debido a la cantidad de fallecidos y contagiados que ha dejado la pandemia en el país hasta este momento. Pese a esto, dijo que su sector no está imponiendo la vacunación.

“En realidad no estamos diciéndole al ciudadano obligatoriamente tienes que ponerte la vacuna, no lo estamos haciendo, pero sí decimos: tú si quieres aplícate o no la vacuna, pero no tiene derecho usted a sentarse al lado de una persona que está vacunada, que quiere cuidarse, que no quiere contagiarse”, dijo al Canal N.

“Hay innumerables que podríamos poner sobre la mesa de que es necesario tener una responsabilidad social. Nadie quita la responsabilidad individual si quiere no se vacune, pero usted no puede sentarse al lado de una persona que está vacunada”, añadió.

Incremento de casos

El ministro sostuvo también que en las últimas semanas hubo incremento del 30% de casos COVID-19, aunque precisó que se trata de un incremento leve y depende de la provincia donde se contabilice, por lo que no se considera un volumen como para el inicio de una tercera ola de la enfermedad.

No obstante, señaló que el incremento de los casos genera una alarma en el sistema de salud, por lo que ya se están tomando las previsiones necesarias como generar los cercos epidemiológicos, la vacunación masiva y la aplicación de pruebas moleculares.

Cevallos indicó que no hay un colapso de las unidades de cuidados intensivos, pero que ya está en el 60% de su capacidad. En ese sentido reiteró su llamado a las personas que no han recibido la vacuna a que acudan a inocularse.

“Son casi tres semanas que venimos con estos episodios de incremento y como la variante es la Delta, que es una variante que es más contagiosa que las anteriores, nos genera sí la necesidad de tomar todas las precauciones, de alertar a la comunidad, sobre todo por la vacunación”, sostuvo.

