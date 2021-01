COVID-19: Niños instan a la práctica de los protocolos de bioseguridad a las personas adultas mayores

| Fuente: Midis

A pesar de su corta edad, tienen clara la fórmula para evitar el contagio del coronavirus: uso de mascarilla, práctica del distanciamiento corporal, lavado constante de manos y no salir de casa salvo que sea estrictamente necesario. Desde sus respectivas regiones, las niñas y los niños que ganaron el concurso escolar de poemas, cuentos, dibujo y pintura “Los abuelos ahora 2020”, organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, promueven con el ejemplo el cuidado de las personas adultas mayores durante la emergencia sanitaria.

La Muñequita de Huancavelica



Tal como narra en el cuento escrito en quechua con el que ganó el concurso, la elocuente Cinthia Marizol Quispe Contreras está permanentemente atenta a que su abuelita practique los protocolos de bioseguridad. A 3600 metros de altura, en el distrito de Anta, en la provincia huancavelicana de Acobamba, la pequeña es toda una estrella y, cada vez que puede, aprovecha su fama de cantante folclórica infantil para instar a sus vecinos y vecinas a respetar las medidas sanitarias de prevención.

Conocida artísticamente como ‘La Muñequita de Huancavelica’ y con tan solo 9 años, Cinthia se ha convertido en un referente del cuidado de las personas adultas mayores en su pueblo. “Quiero mucho a mi abuelita. Igual que ella, todos los abuelitos y todas las abuelitas de Anta nos enseñan muchas cosas ancestrales. Tienen bastante sabiduría. A mi abuelita siempre le digo que se ponga bien la mascarilla y que no se acerque donde hay mucha gente. Todos debemos cuidar a las personas más viejitas en esta pandemia”, dice la cantante escolar vestida con traje multicolor.

Con amor todo es posible

Cuando tenía 6 años cogía el periódico y leía con personalidad: “estas son las noticias del día”. Hoy, a sus 12 años, Mariana Torres Ramos, ganadora de “Los abuelos ahora 2020” en la categoría cuento (en castellano), es una alumna aplicada, admiradora de César Vallejo y que anhela ser periodista. Ella, además de estar pendiente de que todos los miembros de su familia usen mascarilla, reconoce la importancia del acompañamiento emocional a las personas adultas mayores en tiempos de pandemia.

“Entonces, empecé a ayudar a mi abuelito. Como no podemos juntarnos, le decía por teléfono qué botón debía presionar para conversar con videollamada. Él vive en Villa El Salvador. A veces se frustraba, pero lo logró. Me conmovió mucho su perseverancia. De eso trató mi cuento cuya moraleja es que con amor todo es posible”, explica Mariana. “En esta difícil época es necesario acompañar, aunque sea por celular, a los más viejitos para que no se sientan solos y no se depriman. Debemos explicarles con paciencia y amor cómo usar la tecnología”, agrega la estudiante.

Colores con valores

Paúl Carbajal Ancco, de 9 años, puede pasarse horas dibujando y pintando. Vive en el distrito de Urcos, ubicado en la provincia de Quispicanchi, región Cusco, y aclara que en su tierra tratan bien a abuelitos y abuelitas. “También quiero que me traten bien cuando yo sea viejito”, refiere Paúl. Ese sentimiento se ve reflejado en la persona adulta mayor que es ayudada por dos jóvenes, todos con mascarilla, y que es el motivo principal de su dibujo ganador del concurso.

“Yo quiero mucho a mis abuelas porque me enseñan valores que me harán un buen hombre. Mi sueño más grande es ayudar a los abuelitos que no tienen hogar y alimentarlos. Pero ahora lo más urgente es cuidarlos para que no se contagien del coronavirus. Debemos proteger a las personas adultas mayores. A mis abuelitas les alcanzo lo que necesitan para que no salgan a la calle”, enfatiza el pequeño, quien también disfruta de leer y aspira a ser maestro de escuela.