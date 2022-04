Vacunatorios de Lima y Callao atenderán 12 horas este fin de semana | Fuente: Foto: Minsa

Del sábado 23 al sábado 30 de abril, la población podrá acudir a varios puntos para vacunarse contra diversas enfermedades en el marco de la Semana de la vacunación en las Américas (SVA), evento internacional que promueve la vacunación contra la influenza, la polio, la difteria, el neumococo, la hepatitis, VPH y otras, incluida la vacuna contra la COVID-19.



El Ministerio de Salud (Minsa) publicó el listado de los centros que estarán activos. En total serán 21 centros de vacunación, 9 hospitales y 354 establecimientos de salud de primer nivel que atenderán en Lima Metropolitana. Algunos lo harán durante 12 horas ininterrumpidas, de 7:00 am a 7:00 pm.



En Lima Norte, los vecinos podrán asistir en dicho horario a centros como: Parque Zonal Mayta Cápac (San Martín de Porres), Parque Sinchi Roca (Comas) y el Complejo Deportivo Municipal de Puente Piedra (Puente Piedra). En tanto, los hospitales Cayetano Heredia (San Martín de Porres), Sergio Bernales (Comas) y Carlos Lanfrano La Hoz (Puente Piedra) atenderán de 8 am a 1 pm.



Para las familias que viven en Lima Sur, estarán abiertos el Polideportivo de Villa El Salvador (Villa El Salvador), Complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres (Villa María del Triunfo), Complejo deportivo IPD (San Juan de Miraflores), Vacunacar del Jockey Plaza (Santiago de Surco) de 7:00 am a 7:00 pm y al Estadio Luis Gálvez Chipoco (Barranco) de 07:00 am a 4:00 pm. El Hospital María Auxiliadora (San Juan de Miraflores) y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (Villa El Salvador) atenderán de 8:00 am a 1:00 pm.

En Lima Este, los centros habilitados que atenderán 12 horas (7:00 am a 7:00 pm) son: Estadio Ollantaytambo (Ate), Cuartel Barbones (El Agustino), Estadio Chancas de Andahuaylas (Santa Anita), Universidad Nacional Agraria (La Molina), Centro Integral del Adulto Mayor (La Molina), Estadio Municipal Pachacútec (Chaclacayo). Los hospitales Hipólito Unanue (El Agustino), José Agurto Tello (Chosica), Vitarte (Ate) y Huaycán (Ate) abren sus puertas en el horario de 8:00 am a 1:00 pm.



Quienes vivan en Lima Centro, podrán vacunarse de 7:00 am a 7:00 pm en la Villa Deportiva Nacional Videna (San Luis), Campo de Marte (Jesús María), Parque zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho) y el Complejo deportivo IPD Bayóvar (San Juan de Lurigancho).



Conoce el detalle de los horarios y puntos de vacunación por cada distrito de Lima y Callao.

¡Las vacunas salvan millones de vidas cada año! 🥳🙌🏻 Recuerda que debes completar tu esquema regular de vacunación... ¿Y tú? ¿Estás protegido? #CompletaTodasTusVacunas #SVA20 💉✨ pic.twitter.com/AxoPNtbfJ7 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 23, 2022





Durante estas jornadas se espera vacunar a más de 447 363 personas a nivel nacional; 286 312 menores de 5 años y 161 015 mayores de 5. Entre las vacunas que se priorizarán están las vacunas contra la Polio para menores de 1 año, Pentavalente para niños de 1 año, SPR (primera dosis y segunda dosis) para niños de 1 año y DPT, primer refuerzo para niños de 18 meses y segundo refuerzo a niños de 4 años. Entre las vacunas que se promocionarán para mayores de 5 años figuran de la VPH para niñas de 9 a 15 años y neumococo para mayores de 60.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: