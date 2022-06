La encuesta de CPI fue realizada en una muestra de 1300 personas. | Fuente: Andina

RPP Noticias accedió en exclusiva a la última encuesta realizada por CPI, en la que una muestra de 1300 personas fueron consultadas sobre diversos temas. Bajo la pregunta: “¿Qué medidas han tomado en su casa para poder afrontar el alza de precios de los alimentos de primera necesidad?”, los encuestados dijeron lo siguiente.

Un total de 29.0% declaró que se abstiene de gastar en cosas no prioritarias, reduce gastos innecesarios, ajusta presupuesto, no sale de paseo y no va a fiestas. Además, un 16.4% declaró que ha reducido la variedad de compra de alimentos y que adquiere solo los esenciales.

Por otro lado, un 9.5% de encuestados busca productos más económicos o cambia a marcas más económicas, mientras que un 8.6% busca otro empleo, genera ingresos adicionales, deja de estudiar para trabajar o tiene varios trabajos. En la misma línea, un 5.5% compra productos al por mayor y también acude a mercados mayoristas. También un 2.2% compra menos carne o pollo.

Además, un 2.0% redujo las comidas del día a solo 1 o 2 veces, mientras que un 1.9% se ha abastecido de productos no perecibles de primera necesidad cuando el precio estaba más bajo. Asimismo, un 1,1% evita comer fuera de casa.

SEGURIDAD CIUDADANA

Bajo la pregunta: “En lo que va de este año, ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún asalto, robo o cualquier otro acto delincuencial?”, los encuestados respondieron lo siguiente. Un 28.5% señaló que ha sido víctima de algún asalto, robo o cualquier otro acto delincuencial en lo que va del año.

Por otro lado, un 47.9% del porcentaje anterior respondió que entraron a robar a su casa o la vaciaron, un 25.8% declaró que le robaron el celular, un 7.1% aseguró que le robaron dinero, animales o laptop. En tanto, un 1.7% señaló haber sido estafado, mientras que un 1.0% señalo haber sido asaltado en la vía pública o a mano armada.

Finalmente, un 71.4% indicó no haber sido víctima de algún asalto, robo o cualquier otro acto delincuencial en lo que va del año. 0.1% de los encuestados no precisó ningún apartado de las preguntas realizadas.

Encuesta realizada por CPI a hombres y mujeres de 18 años a más de la población urbana del país. Técnica: encuesta presencial en hogares con aplicación de cuestionario. Fecha de realización: 30 de mayor al 4 de junio de 2022. Población investigada: 22 285 884. Tamaño de la muestra: 1 300. Margen de error: +-2.5. Nivel de confianza: 95.5%.

